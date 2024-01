In tutto il 2023 le auto vendute in Europa (UE+UK+EFTA) sono state 12.847.481, un numero che confrontato con 11.294.502 del 2022 rappresenta una crescita del 13,7%. Dicembre 2023 entra invece nelle statistiche come il primo mese di contrazione dopo sedici mesi consecutivi di espansione per il Vecchio Continente, con un totale di 1.048.727 vetture immatricolate (-3,8%).

A trainare la crescita dell'intero anno sono, tra i mercati principali, l'Italia (+18,9%), il Regno Unito (+17,9%), la Spagna (+16,7%) e Francia (+16,1%), mentre la Germania si ferma a un più modesto +7,3%.

A livello continentale le crescite più forti segnalate da Acea le fanno registrare alcuni mercati minori come la Bulgaria e la Croazia, rispettivamente al +31,5% e +31,3%, ma anche il Belgio (+30,1%), la Grecia (+27,7%), il Portogallo (+26,9%) e Cipro (+26,8%). In discesa troviamo solamente Norvegia (-27,2%) e Ungheria (-3,4%).

L’elettrico supera il diesel

Nel 2023 le auto elettriche conquistano il 15,7% di quota di mercato (erano al 13,9% nel 2022) e per il primo anno superano le auto diesel che si fermano all'11,9% (erano al 14,5% lo scorso anno). L’auto elettrica diventa quindi la terza alimentazione in Europa dopo la benzina e l’ibrido.

Tesla Model 3 in ricarica

Tornando al mix delle alimentazioni del 2023, vediamo che le vetture a benzina registrano una leggera crescita in numeri assoluti, ma un calo di quota di mercato, passando dal 36,6% del 2022 al 35,7% del'anno appena chiuso, mentre le ibride mild e full, che continuano nel loro percorso di crescita, hanno ridotto il gap arrivando al 26,4% (erano al 23,4% nel 2022).

Le quote di mercato per alimentazione nel 2023

Benzina : 35,7%

: 35,7% Ibrido (MHEV+HEV): 26,4%

(MHEV+HEV): 26,4% Elettrico (BEV): 15,7%

(BEV): 15,7% Diesel : 11,9%

: 11,9% Ibrido Plug-in (PHEV): 7,7%

(PHEV): 7,7% Altre (Gpl, metano, etanolo. idrogeno): 2,5%

Chi sale e chi scende

Il marchio che fa registrare la crescita più consistente di tutto il 2023 è Tesla con un notevole +56,9%, seguita a breve distanza da Lexus (+53,6%), Alfa Romeo (+52,1%), Suzuki (+41,6%) e Cupra (+40,9%).

Tesla Model Y Lexus NX Alfa Romeo Tonale

Bene anche smart (+30,8%), Mazda (+30,2%), Land Rover (+27,1%) e Skoda (+26,3%).

In calo sono invece Mitsubishi (-25,1%), Honda (-9,8%), Fiat (-3,4%), DS (-3,1%), Citroen (-1,5%) e Jaguar (-0,4%).

La pagella del 2023

Salgono Scendono Tesla (+56,9%)

Lexus (+53,6%)

Alfa Romeo (+52,1%)

Suzuki (+41,6%)

Cupra (+40,9%)

smart (+30,8%)

Mazda (+30,2%)

Land Rover (+27,1%)

Skoda (+26,3%)

Nissan (+23,1%)

Jeep (+22,6%) Mitsubishi (-25,1%)

Honda (-9,8%)

Fiat (-3,4%)

DS (-3,1%)

Citroen (-1,5%)

Jaguar (-0,4%)

La classifica per gruppi

Osservando invece le quote di mercato per gruppi nel 2023 vediamo che Volkswagen che si conferma in testa con il 25,9% delle immatricolazioni europee, seguito da Stellantis (16,6%), Renault Group (9,7%), Hyundai Group (8,6%) e da BMW Group col 7,1%.

A seguire troviamo Toyota Group (6,9%), Mercedes-Benz (5,5%), Ford (4,0%) e Tesla (2,9%).