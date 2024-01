Un nuovo video è apparso a sorpresa sui profili social di Ferrari. Nel breve e misterioso filmato di circa 50 secondi il protagonista è chiaramente il mare, solcato da una barca che sembrerebbe non toccarne la superficie, con una voce in sottofondo che annuncia un nuovo progetto in arrivo in quel di Maranello.

Potrebbe dunque trattarsi dell'ingresso del Cavallino in qualche competizione di nautica? Proviamo a immaginare alcune possibili risposte.

Obiettivo: andare veloci sull'acqua

Quando si parla di Ferrari i termini che vengono subito in mente sono "velocità" e "prestazioni". Caratteristiche che emergono anche guardando il criptico video pubblicato online e che - sempre a giudicare da quanto si evince dal filmato - valgono a prescindere dal "dove" si corre.

Nel susseguirsi di immagini e descrizione audio a un certo punto si parla di fuoco, a richiamare i motori che da sempre muovono ogni Ferrari prodotta (in attesa dell'arrivo dell'elettrica, prevista per il 2025). Compaiono anche pistoni e cilindri. Che l'ipotetica barca firmata Ferrari possa montare un qualche tipo di motore e combustione? Un'ipotesi valida che però potrebbe anche non risultare del tutto corretta.

Il teaser della barca Ferrari

Alla fine del video, infatti, sulla superficie del mare si nota anche l'ombra di una barca, sospesa in aria grazie a un foil, cioè quel braccio in fibra di carbonio che permette ai natanti di evitare il contatto con l'acqua e quindi l'attrito. Esattamente come sui monoscafi che partecipano alla America's Cup.

Una terza possibile risposta, invece, potrebbe essere quella di una sponsorizzazione della casa per la realizzazione di una barca da giro del mondo, guidata magari dal pluricampione Giovanni Soldini, la cui partnership con Maserati si è appena conclusa.

In questo caso il velista italiano potrebbe abbandonare l'impostazione da catamarano del Maserati Multi70 in favore di un un monoscafo con dislocamento (e delle dimensioni) superiori rispetto a quelli delle imbarcazioni da competizione.

La Ineos Team UK AC75 per l'America's Cup (foto di Geoff McKay)

Un mercato importante

Il mondo della nautica in generale, senza fare distinzioni tra motore o vela, è oggi più che mai un settore che sta vivendo una crescita costante in ambito sportivo. Negli ultimi 3 anni abbiamo assistito alla "spinta" da parte di alcune tra le più grandi aziende del globo nelle competizioni, ideate per attirare un nuovo pubblico e aprire i propri orizzonti a nuove tipologie di business.

Ne sono un esempio in tal senso la storica America's Cup, riportata in auge a livello televisivo nel 2021, oppure il nuovissimo campionato Sail GP, con campi di gara ben più ristretti e più veloci.

Per capire nel concreto cosa sta architettando Ferrari in ambito marino, dunque, non resta che attendere alcuni giorni, continuando a immaginare il Cavallino di Maranello solcare qualche Oceano.

Il video completo