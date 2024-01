Presentato insieme alla Kia EV9 lo scorso 30 ottobre, il Kia Connect Store permette ai clienti di sfruttare appieno le potenzialità dell'infotainment della Casa coreana. Attraverso l'app Kia Connect, gli utenti hanno accesso a una gamma di funzionalità e servizi digitali presenti nello store, mirati a migliorare l'utilizzo quotidiano della propria auto.

Infatti, gli utenti possono selezionare diverse funzionalità, componenti aggiuntive e servizi, come il Remote Smart Park Assist 2.0, l'Acceleration Boost (al momento disponibile solo in Germania), streaming musicale e aggiornamenti over-the-air.

L'abbonamento

Una delle novità più importanti per l'infotainment Kia è il lancio del servizio in abbonamento per gli aggiornamenti Over-The-Air (OTA). Questo servizio consente ai clienti di installare automaticamente le nuove versioni dei vari sistemi software, migliorando così l'esperienza di guida e garantendo l'efficienza del veicolo con tecnologie e software.

La postazione di guida della Kia EV9

L'abbonamento è disponibile sul Kia Connect Store, con i primi due aggiornamenti OTA gratuiti per le mappe del sistema di navigazione e dell'infotainment nel primo anno di utilizzo. La formula di abbonamento ha un costo iniziale di 89 euro all'anno.

Gli aggiornamenti futuri riguarderanno il sistema software e tutte le funzionalità, comprese quelle legate a sicurezza ed efficienza, così come le mappe del sistema di navigazione e l'infotainment. Sono previsti anche aggiornamenti specifici per affrontare tempestivamente problemi software e richiami.

Gli aggiornamenti automatici per le Kia vendute dal 2022

Gli aggiornamenti OTA riguardano tutti i modelli Kia venduti dal 2022. Una volta completato il download compare una finestra di conferma sull'infotainment. Gli utenti possono decidere di installare l'aggiornamento immediatamente o rimandarlo alla successiva accensione. È possibile anche eseguire l'aggiornamento manualmente tramite il portale di aggiornamento della navigazione Kia o presso la concessionaria più vicina.

Per avere un'idea, gli aggiornamenti precedenti hanno riguardato funzionalità come il Kia EV Route Planner, che indica i punti di ricarica lungo il percorso. I prossimi aggiornamenti introdurranno miglioramenti nel sistema di navigazione, nuovi Sounds of Nature e informazioni specifiche per i veicoli elettrici, con visualizzazione a schermo separato.