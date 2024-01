La ID.2 sarà sicuramente uno dei modelli elettrici più importanti per Volkswagen. In arrivo nel 2025, la piccola a batteria di Wolfsburg avrà un prezzo di listino di circa 25.000 euro per essere appetibile da quanti più clienti possibile.

Ma nel futuro del brand si continua a parlare anche della Golf elettrica. Per la compatta si tratterebbe di un ritorno, se si considera che la e-Golf è stata venduta tra il 2014 e il 2021 in una versione da 136 CV, pur senza riscuotere tanto successo, anche a causa di un mercato estremamente acerbo in quegli anni per le vetture elettriche.

Il destino della ID.3

Negli scorsi mesi, è stato confermato che la futura Golf sarà elettrica e sarà costruita sulla nuova piattaforma SSP (Scalable Systems Platform). A tal proposito, Top Gear ha chiesto a Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo tecnico dell'azienda, quale sarà il destino della ID.3 quando la Golf di prossima generazione arriverà sul mercato. Queste le dichiarazioni del dirigente:

"Non c'è abbastanza spazio per avere due o tre modelli diversi da destinare allo stesso cliente. Abbiamo iniziato a lavorare su una Golf completamente elettrica. Abbiamo idee concrete su come sarà, ma vedremo come si svilupperà il mercato".

Volkswagen Golf 2024 restyling

Tuttavia, l'arrivo della Golf elettrica non segnerà immediatamente la fine della ID.3. Infatti, Grünitz ha aggiunto che ci sarà una sovrapposizione tra i due modelli, indicando che per un periodo di tempo non precisato Volkswagen venderà entrambi i veicoli elettrici.

Intanto c'è il restyling

La Golf Mk8.5 presentata di recente rappresenta l'ultima generazione con motore termico. L'erede sarà elettrica e manterrà il nome Golf perché "è il cuore del marchio" - come sottolineato da Grünitz -, oltre a rappresentare il modello di maggiore successo del brand, con oltre 37 milioni di unità prodotte dal 1974.

Volkswagen ID.3 GTX, le prime foto spia

Non solo il nome "Golf" resterà nell'era elettrica, ma anche altri nomi importanti per Volkswagen continueranno ad esistere. La Casa tedesca ha già confermato che le sigle "GTI" e "R" rimarranno anche nel prossimo futuro. Chissà se la prima "GTI" elettrica sarà la tanto attesa ID.3, la cui variante sportiva (che in realtà potrebbe chiamarsi più probabilmente "GTX") sarà presentata nel corso del 2024.