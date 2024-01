BMW ha aggiornato la Serie 4, Coupé e Cabrio, però mettiamola così: anche i fan più sfegatati del marchio devono guardare da vicino le immagini per vedere le differenze. In termini di design, la rinnovata Serie 4 prende le distanze dalla Serie 3. Ha proporzioni e linee diverse, carreggiate più larghe, ma anche un aspetto più personale, per non parlare delle sospensioni specificamente messe a punto per lei.

Le "nuove" Serie 4 Coupé e Serie 4 Cabrio continueranno a essere prodotte nello stabilimento di Dingolfing, in Germania, a partire da marzo, lo stesso mese in cui è previsto il loro lancio sul mercato globale.

BMW Serie 4 restyling, gli esterni

Le prese d'aria della griglia del rene, che in futuro rimarranno grandi, hanno una struttura a rete sia di serie che in abbinamento al pacchetto sportivo M e le loro cornici hanno ora una finitura cromata opaca.

Anche la nuova BMW Serie 4 Coupé e la Cabrio presentano fari migliorati dal punto di vista estetico e funzionale. Le unità LED al loro interno, che svolgono tutte le funzioni di illuminazione, sono state ridisegnate e ristrutturate. Gli anabbaglianti e gli abbaglianti sono generati da un modulo LED comune. Due unità LED verticali e leggermente a forma di freccia assumono ciascuna la funzione delle luci di posizione e di marcia diurna e degli indicatori di direzione.

I fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice antiabbagliamento sono disponibili come optional. Sono riconoscibili dagli inserti blu e sono dotati di funzione city light e cornering light. Le luci M Shadow Line con accenti scuri all'interno sono offerte anche come parte del pacchetto sportivo M Pro e in combinazione con i fari adattivi a LED.

Insieme ai fari adattivi a LED, i modelli della Serie 4 sono dotati di fari posteriori combinati a luce laser. Questi funzionano con diodi laser, ognuno dei quali illumina un fascio di fibre di vetro e integra così la luce posteriore con una grafica luminosa a filigrana.

Per personalizzare l'aspetto esterno della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio, è possibile scegliere tra due vernici a tinta unita e otto vernici metallizzate. Nuove nel programma sono le varianti Cape York Green metallic e Fire Red metallic.

Ci sono anche novità nel programma di cerchi in lega leggera opzionali. La gamma comprende tre varianti da 19 pollici, disponibili per la prima volta. I nuovi cerchi in lega leggera M con design a doppie razze sono disponibili come optional nel colore Jet Black o in una versione bicolore. Anche i nuovi cerchi in lega leggera BMW Individual hanno un design a Y e sono rifiniti in Midnight Grey.

BMW Serie 4 Cabrio restyling (2024)

BMW Serie 4 restyling, gli interni

Passiamo agli interni, dove troviamo: display curvo, sedili sportivi di serie, nuovi rivestimenti interni e volanti. Di serie, il guidatore sceglie un volante sportivo in pelle di nuova concezione con bordo poligonale e due razze. Il pacchetto M Sport include ora un volante in pelle M con design a tre razze, bordo appiattito nella parte inferiore e discreto indicatore centrale a ore 12.

Entrambe le versioni dei volanti ridisegnati sono dotate di pulsanti multifunzione e palette del cambio illuminati. Con l'introduzione del BMW iDrive potenziato con "QuickSelect" è stato introdotto anche il funzionamento ottimizzato delle funzioni di ventilazione e climatizzazione. Questo riduce ulteriormente il numero di pulsanti e comandi nell'abitacolo.

La selezione della temperatura, l'intensità della ventilazione e, con l'equipaggiamento appropriato, il riscaldamento dei sedili e del volante possono ora essere controllati tramite funzione touch sul display curvo o tramite comando vocale. Le nuove manopole di regolazione sulle griglie dell'aria fresca al centro del cruscotto e sul lato del conducente e del passeggero offrono la possibilità di regolare la direzione del flusso d'aria ruotando e inclinando.

La nuova plancia della Serie 4 restyling

BMW Serie 4 restyling, il motore e la meccanica

Come i modelli M Performance di entrambe le serie, anche le nuove BMW 430d xDrive Coupé e 430d Cabrio sono alimentate da un motore a sei cilindri in linea. I motori diesel producono 210 kW (286 CV). La gamma di motorizzazioni comprende anche due motori a benzina a quattro cilindri, rispettivamente da 135 kW (184 CV) e 180 kW (245 CV), e un'unità diesel a quattro cilindri da 140 kW (190 CV). A seconda della variante del modello, la potenza viene trasferita alla strada tramite la classica trazione posteriore o il sistema intelligente di trazione integrale BMW xDrive.

Tutti i motori a sei cilindri in linea e il quattro cilindri diesel sono dotati di tecnologia mild hybrid a 48 volt. L'azionamento elettrico ausiliario sotto forma di generatore di avviamento a 48 volt genera una potenza di 8 kW (11 CV), immediatamente disponibile a ogni movimento del pedale dell'acceleratore.

Il sistema mild hybrid consente inoltre di utilizzare l'elettricità generata dalla frenata rigenerativa e immagazzinata in una batteria da 48 volt. L'energia recuperata in modo efficiente viene utilizzata non solo per l'azionamento elettrico ausiliario, ma anche per l'impianto elettrico del veicolo a 12 volt tramite un convertitore di tensione.

Anche i modelli M Performance della Serie 4 si affidano al mild hybrid: il motore a benzina a sei cilindri in linea della BMW M440i xDrive Coupé e della M440i xDrive Cabrio genera una potenza massima di 275 kW (374 CV) e una coppia massima di 500 Nm. La M440d xDrive Coupé e la M440d xDrive Cabrio sono alimentate da un motore diesel a sei cilindri in linea con una potenza massima di 250 kW (340 CV) e una coppia massima di 700 Nm. Le sospensioni sportive M con sterzo sportivo variabile sono di serie sui modelli di punta, così come il cambio Steptronic Sport a 8 rapporti.

La nuova edizione di questi modelli presenta una griglia a forma di rene BMW con un bordo nero lucido, montanti allineati orizzontalmente e un logo M posizionato sulla parte superiore. Tutti gli elementi della grembiulatura anteriore, precedentemente in grigio cerio, sono ora rifiniti in nero lucido. L'aspetto visivo del frontale è quindi ancora più fortemente orientato al design della M4.

Nella parte posteriore, i terminali di scarico trapezoidali indicano il motore particolarmente potente dei modelli M Performance. Ora sono disponibili di serie in nero lucido. Ciò significa che tutti i contenuti dell'opzione M high-gloss Shadow Line fanno già parte dell'equipaggiamento standard di questi modelli. Inoltre, gli specchietti retrovisori esterni M con design a doppia barra sono un ulteriore componente della dotazione di serie.

BMW Serie 4 Coupé restyling (2024)

BMW Serie 4 restyling, i prezzi e gli allestimenti

I prezzi per l'Italia devono ancora essere comunicati, ma in Germania già sappiamo che la nuova BMW Serie 4 Coupé parte da 52.900 euro, mentre la Cabrio da 60.400 euro.