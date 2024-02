La Jeep Renegade riceve un interessante aggiornamento e migliora i suoi argomenti per non essere minacciata da una delle novità più attese tra i SUV: la Dacia Duster 2024. Le prime anticipazioni ci arrivano dai colleghi di Motor1.com Spagna.

Oltre ad attirare un maggior numero di clienti, questo restyling potrebbe avere un ulteriore obiettivo. Tutto sembra indicare che il marchio americano voglia utilizzare le scorte esistenti, o almeno questo è ciò che possiamo dedurre dopo aver scoperto alcune informazioni interessanti.

Jeep Renegade 2024: prime informazioni sul modello

Ecco i primi dettagli sulla Jeep Renegade 2024. Per alcuni si tratterà di un restyling, per altri di un facelift, ma la cosa importante sono le modifiche per rivaleggiare con Dacia Duster, Ford Puma, Hyundai Kona, Renault Captur, SEAT Arona o Volkswagen T-Roc.

Esteticamente, non ci sono quasi differenze significative con l'attuale Jeep Renegade. Disponibile in diversi livelli di allestimento, il SUV urbano può essere dotato di protezioni sottoscocca metalliche e di un kit esterno nero.

Cambia anche la struttura della gamma, con il debutto delle versioni Summit e Altitude, con barre sul tetto e nuovi fari e luci posteriori full LED. La gamma di cerchi in lega viene aggiornata, con un design accattivante fino a 18 pollici.

Nuovi interni della Jeep Renegade 2024

Il punto di forza della Jeep Renegade 2024 è l'abitacolo, caratterizzato da una strumentazione digitale da 10,25" personalizzabile. Inoltre, il sistema multimediale Uconnect, con display centrale da 10,1" e navigazione, cambia l'aspetto della plancia.

Dentro c'è anche un più moderno volante rivestito in pelle, proprio come quello della sorella maggiore Jeep Compass. Tra l'altro, può essere riscaldato, un'opzione ideale per i climi freddi.

I motori

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Jeep Renegade continua a essere alimentata dalla versione 1.5 Turbo e-Hybrid, che produce 130 CV (240 Nm di coppia massima) ed è collegata al cambio a doppia frizione a sette rapporti. I consumi sono compresi tra 5,7 e 6,1 litri/100 km.

Jeep Renegade 2024

È disponibile anche una versione ibrida plug-in 4xe da 240 CV con trazione integrale, sistema Selec-Terrain ed etichetta DGT 0. I consumi? Il produttore dichiara consumi compresi tra 1,8 e 2,1 litri/100 km, secondo il ciclo WLTP.

Infine, la nuova Jeep Renegade 2024 beneficerà di un'ampia gamma di sistemi di ausilio alla guida, in grado di mantenere la distanza dal veicolo che precede e di garantire il mantenimento della corsia.