La Jeep Compass si è appena rinnovata con il model year 2024, con il quale il SUV compatto si è rinnovato leggermente nella tecnologia e nella gamma motori, lasciando per strada il diesel preferendo unicamente unità elettrificate. Scelta che la accomuna alla Nissan Qashqai, che con la terza generazione si è convertita a powertrain che al benzina affiancano più o meno piccole unità elettriche.

I punti di contatto tra i due SUV compatti non riguardano solo i motori: anche dimensioni e abitabilità sono paragonabili. Eppure le differenze ci sono. A partire dallo stile. Ecco allora che Jeep Compass e Nissan Qashqai le abbiamo messe una contro l'altra.

Esterni

Con il model year 2024 la Jeep Compass non è stata ritoccata nel design degli esterni, fatti di linee dolci e un frontale che vuole fare di tutto per aumentare la presenza su strada. Semplice in tutta la carrozzeria ha sbalzi ideati per renderla efficace in fuoristrada - il DNA Jeep non si può tradire - così come l'altezza da terra che, sulle versioni più specialistiche, guadagna ancora più centimetri.

La Nissan Qashqai mette sul piatto un aspetto più affilato all'anteriore, con gruppi ottici divisi in due segmenti che si uniscono verso il centro, fiancate tese e posteriore squadrato. Linee più filanti e assetto rialzato sì, come vogliono i SUV, ma senza esagerare.

Jeep Compass 2024 Nissan Qashqai

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Jeep Compass 4,4 metri 1,82 metri 1,63 metri 2,63 metri Nissan Qashqai 4,42 metri 1,83 metri 1,62 metri 2,66 metri

Interni

Gli interni della Jeep Compass sono razionali ma non rinunciano naturalmente a - tanta - tecnologia. La strumentazione è digitale, visualizzata su uno schermo da 10,25, è altamente personalizzabile e mostra numerose schermate. Lo stesso vale per il monitor centrale da 10,1" sulle versioni top di gamma, animato dal software Uconnect 5 basato su Android. Ricco di funzioni e con grafica sempre chiara integra assistente vocale evoluto ed è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, anche wireless.

Jeep Compass 2024, gli interni

Lo spazio è buono, sia per i bagagli (420 litri nella versione plug-in) sia per i passeggeri. Si viaggia bene anche in 5 grazie al disegno regolare del divanetto posteriore e per chi siede dietro ci sono bocchette dell'areazione e varie prese di ricarica.

Anche la Nissan Qashqai non rinuncia a una buona dose di tecnologia negli interni con due monitor da 12,3" ciascuno per strumentazione digitale e infotainment, con un software non sempre velocissimo e grafica che appare datata. Non mancano naturalmente Android Auto e Apple CarPlay, anche se solo quest'ultimo in modalità wireless.

Ben gestito lo spazio con più di 500 litri di capacità del bagagliaio mentre il divanetto posteriore è comodo per 2 persone, in 3 chi siede al centro è più sacrificato per via del disegno di seduta e schienale. Anche sul SUV giapponese non mancano bocchette dell'areazione e prese USB.

Nissan Qashqai, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Jeep Compass 10,25" 8,4 - 10,1" 420 - 1.233 litri (PHEV)

438 - 1.251 litri (MHEV) 12,3" 8" - 12,3" 504 - 1.582 litri

Motori

Eccoci alla parte "calda". Come detto entrambi i SUV sono disponibili con motorizzazioni elettrificate, ma l'approccio è differente.

La Jeep Compass con il model year 2024 è disponibile con il 1.5 benzina mild hybrid da 130 CV o con il powertrain plug-in da 190 o 240 CV. Il 1.5 è abbinato unicamente alla trazione anteriore mentre le 4xe ha schema a trazione integrale, con il 1.3 turbo benzina a muovere le ruote anteriori e un elettrico accoppiato all'asse posteriore. Nel 2025 è prevista la nuova generazione, per la prima volta con motori 100% elettrici.

Anche la Nissan Qashqai opta per un modulo mild hybrid - il 1.3 da 140 o 158 CV, quest'ultimo anche 4wd - mentre al posto del plug-in ha il sistema e-Power da 190 CV: a muovere l'auto ci pensa un motore elettrico abbinato alle ruote anteriori, mentre il 1.5 3 cilindri ha il compito di ricaricare la batteria agli ioni di litio da 2 kWh. Un SUV elettrico a benzina, che non ha bisogno di colonnine per ricaricarsi: basta fare il pieno di "verde". Anche per lei il futuro sarà elettrico, ma ancora non sappiamo di preciso quando arriverà.

Jeep Compass 2024, il posteriore Nissan Qashqai, il posteriore

Modello Mild hybrid Plug-in EREV Jeep Compass 1.5 130 CV 1.3 190 CV

1.3 240 CV n.d. Nissan Qashqai 1.3 140 CV

1.3 158 CV n.d. 190 CV

Prezzi

I prezzi della Jeep Compass 2024 partono dai 39.900 euro della mild hybrid in allestimento Altitude e arrivano ai 54.900 della plug-in da 240 CV in allestimento Trailhawk. Da par suo invece la Nissan Qashqai parte da 28.130 euro con la Visia mild hybrid da 140 CV e tocca i 46.070 in allestimento Tekna+ e il powertrain e-Power.