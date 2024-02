Quando Dodge ha pubblicato sui social le foto della nuova Charger Daytona, abbiamo capito che il debutto è vicino, ora si parla del 5 marzo. Un portavoce di Dodge ha confermato la data di presentazione a Motor1 US e il vicepresidente senior, Matt McAlear, ha rivelato i dettagli al recente J.D. Power Auto Summit di Las Vegas.

McAlear ha inoltre detto ad Automotive News che la nuova EV non sarà incentrata sul chilometraggio o sui bassi coefficienti di resistenza aerodinamica, definendola "la prossima generazione di muscle car".

Come sarà

La domanda che ci si pone ora è cosa cambierà rispetto a quanto abbiamo visto e sentito da quando, nel 2022, è stato annunciato il concept della Charger Daytona. L'auto è stata rivelata come un concept quasi di produzione, con gran parte del design condiviso con la versione di produzione mostrata parzialmente da Dodge sui social.

Alcune delle linee sgargianti della carrozzeria sono state attenuate e gli specchietti laterali hanno una forma convenzionale, tuttavia i fari stretti sono ancora presenti. Anche la parte posteriore è molto simile alla concept e Dodge ha confermato a Motor1.com US il nome Daytona.

Cosa ci aspettiamo sotto il cofano

Per quanto riguarda l'alimentazione Dodge ha rivelato diverse possibili configurazioni elettriche durante il SEMA Show 2022. La Charger Daytona di base potrebbe partire da circa 460 cavalli, ma un modello Banshee a doppio motore da 800 volt dovrebbe superare gli 811 cavalli. Secondo voci non confermate, questa cifra potrebbe superare addirittura i 900 CV, superando di fatto la Charger più potente con motore Hellcat della generazione precedente.

Non sappiamo se la Charger sarà alimentata anche da un motore a combustione interna. Dodge non si è ancora espressa pubblicamente, scegliendo di non confermare né smentire le voci. Se fosse così il motore potrebbe essere il sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo.

Aspettando il 5 marzo, vi terremo aggiornati su tutto ciò che sapremo, quindi restate sintonizzati.