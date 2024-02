Un modello per il quale non sono previsti ecoincentivi statali, ma solo il contributo della Casa, è ad esempio la Renault Arkana con il Mild Hybrid da 140 CV, disponibile a febbraio con un'opzione di finanziamento proposta da Mobilize Financial Services.

Condizione per aderire all’offerta è un’automobile in permuta, che sia valutata attraverso la specifica sezione del sito ufficiale della Casa.

La Renault Arkana Evolution Mild Hybrid 140 CV EDC ha un listino di 29.750 euro, mentre il prezzo scontato è pari a 25.550 euro, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi.

L'apertura della pratica comporta un costo di 350 euro, mentre è richiesto un anticipo di 4.800 euro; ci sono poi 36 rate mensili di 160,09 euro (TAN 2,9%, TAEG 3,91%): la rata è un po’ più bassa rispetto ad altre offerte Renault, ma in questo caso non sono inclusi servizi aggiuntivi.

C’è al termine la maxi rata finale, o valore futuro garantito, fissata a 16.660 euro, con un limite chilometrico totale massimo di 30.000 km; il costo in caso di esubero viene calcolato a 0,10 euro per km, da pagare solo con restituzione o sostituzione.

Vantaggi

Innanzi tutto, anche in assenza di ecoincentivi sulla Arkana mild hybrid, Renault offre comunque uno sconto di 4.200 euro; la rata mensile prevista è di poco superiore ai 160 euro, e ci sono le consuete opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto anche rateale.

Svantaggi

Occorre comunque una vettura usata, valutata attreverso il sito web della Casa, e non sono previsti servizi aggiuntivi nella rata di esempio.

In sintesi