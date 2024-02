The I.C.E., il concorso d'eleganza per auto classiche di St. Moritz, torna per il 2024 venerdì 23 e sabato 24 febbraio, naturalmente sul lago ghiacciato alle pendici delle montagne dell'Engandina.

Come sempre, è un evento unico nel suo genere, che da diversi anni vede la partecipazione di diverse figure importanti del mondo dei motori.

The I.C.E. 2024, il programma

L'edizione 2024 di The I.C.E. inizia, come si consueto, venerdì 23 febbraio alle ore 9. Alle ore 10:30 è prevista la prima parata di "preview", per mostrare al pubblico tutti i modelli che hanno scritto la storia dell'automobilismo mondiale presenti.

Nel primo pomeriggio, invece, torna la tradizionale premiazione annuale, che nel 2023 ha incoronato regine del ghiaccio svizzero alcune delle auto sportive più belle di sempre. La giornata di sabato 24 febbraio, invece, è quella dedicata ai "free laps" sul lago ghiacciato, fino alle ore 16:00, il momento della premiazione dell'auto Best in Show.

Il programma completo di The I.C.E. 2024

Tanti partner d'eccezione

Le informazioni riguardo l'edizione 2024 di The I.C.E. sono ancora poche. A essere già stata comunicata dall'organizzazione, però, è la lista dei partner, che annovera nomi importanti come il brand di orologi Richard Mille, come Title Sponsor per il secondo anno consecutivo, Loro Piana, UBS e VistaJet, official aviation partner.

Le vincitrici di The I.C.E. 2023

Del mondo automotive, confermata anche per quest'anno la presenza di Pagani Automobili, che toglie i veli dal progetto Pagani Arte, la nuova divisione dedicata all’interior design, ma non solo. Torna sul ghiaccio del lago di St Moritz anche Automobili Lamborghini con il Polo Storico e Mercedes-Benz Classic.

Tra le nuove partecipazioni, invece, bisogna menzionare quella del brand di barche Riva, presente con un'installazione unica, e, per la prima volta, di Poltrona Frau, presente grazie a una partnership con la casa d’aste RM Sotheby's.

Le auto di The I.C.E. Saint Moritz 2022 Le auto vincitrici di The I.C.E. Saint Moritz 2022

Il nostro video dell'edizione 2023