Se pensiamo all'Alfa Romeo 33 Stradale, nuova o vecchia che sia, ce la figuriamo vestita con il classico rosso di ordinanza, colore da sempre appartenente alla storia del Biscione. I più appassionati però potrebbero ricordare che la coupé sportiva di fine anni '60 era disponibile anche in Blu Reale, tinta particolare che caratterizza la 33 Stradale restaurata qualche anno fa da Egon Zweimüller, uno dei restauratori auto più famosi del Globo.

Colore che debutta ora anche sulla nuova 33 Stradale e che sarà disponibile per i clienti assieme al classico Rosso Alfa e al Rosso Villa d'Este.

Dica trentatrè

Le foto della nuova Alfa Romeo 33 Stradale in Blu Reale sono l'occasione per l'annuncio della nascita del "33 Stradale Day", ricorrenza che a partire dal 3 marzo 2024 celebrerà la mitica sportiva del Biscione, coinvolgendo gli oltre 250 club sparsi in tutto il mondo.

Per gli appassionati di numerologia il 33 ha segnato la storia recente di Alfa: +33% di immatricolazioni nel 2023 rispetto al 2022 e 33 mesi passati dalla vittoria (giugno 2021) alla 1000 Miglia con la 6C 1750 Super Sport. Ne volete di più? Nel 1933 l'equipaggio Nuvolari-Compagnoni si aggiudicò la Mille Miglia a bordo della 8C 2300, vincitrice anche alla Targa Florio con Antonio Brivio e alla 24 Ore di Le Mans con Nuvolari e Sommer.

Alfa Romeo 33 Stradale in Blu Reale (2023) Alfa Romeo 33 Stradale Blu Reale restaurata da Egon Zweimüller

Manifesto sportivo

Nata seguendo la filosofia di "bellezza necessaria" la nuova Alfa Romeo 33 Stradale rappresenta il non plus ultra della gamma del Biscione. Una special a tiratura limitata - ne verranno prodotte, guarda caso, appena 33 - disponibile sia in versione termica sia in versione 100% elettrica.

La prima sfrutterà il V6 3 litri derivato da quello della Maserati MC20 (chiamato Nettuno) sistemato in posizione centrale e abbinato al cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore. La seconda alzerà ulteriormente l'asticella con 750 CV e autonomia dichiarata di 450 km. Il prezzo? Non è mai stato ufficializzato, ma si parla di una cifra superiore al milione di euro, al quale aggiungere eventuali (e immancabili) personalizzazioni.

L'Alfa Romeo 33 Stradale vista dal vivo