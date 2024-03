Con o senza ecoincentivi statali, c’è sempre la formula Progetto Valore Volkswagen, anche su un modello recentemente rinnovato come la Golf: vediamo un esempio con scadenza al 31 marzo.

Il modello proposto è la Volkswagen Golf 1.5 eTSI Edition Plus 115 CV, una mild hybrid con cambio DSG, attualmente offerta a un prezzo scontato di 30.585 euro, esclusa l'IPT, a fronte di un listino di 33.000 euro.

Il finanziamento prevede un anticipo di 6.700 euro, seguito da 35 rate mensili di 259 euro (TAN 6,99% fisso, TAEG 8,12%), con spese di incasso di 2,25 euro al mese.

La maxi rata finale (VFG) ammonta a 19.801,97 euro, con un limite chilometrico di 45.000 km e un costo di 0,07 euro per ogni km eccedente, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Il piano include anche un'estensione di garanzia Extra Time per 2 anni o fino a 80.000 Km, secondo le abitudini di Volkswagen negli esempi relativi a questa promozione, in realtà variamente configurabile.

Vantaggi

Sulla Golf mild hybrid gli incentivi statali non ci sono in questo momento, ma in ogni caso Volkswagen propone comunque uno sconto rispetto al listino. C’è anche l’estesione di garanzia fino a quattro anni totali, quindi oltre i tre anni di rate mensili.

Svantaggi

Da considerare i costi e gli oneri finanziari, insieme agli accessori sulle vetture disponibili, che potrebbero variare la spesa complessiva; c’è poi da valutare la possibilità di futuri incentivi, anche se in questo caso manca comunque la rottamazione.

In sintesi