Di Ferrari 250 GTO ne sono state prodotte appena 36 e ogni volta che compare un esemplare in vendita - cosa che capita curiosamente più spesso di quanto si possa immaginare - il mondo dei (facoltosi) collezionisti si ferma. Ritenuta - a ragione - una delle auto più belle della storia per molti è il Sacro Graal delle quattro ruote.

Ora la concessionaria inglese Tom Hartley Jnr, specializzata in sportive classiche, ha pubblicato l'annuncio "Una rarissima opportunità di acquistare una Ferrari 250 GTO". Chissà quante telefonate hanno già ricevuto.

Perfetta

La Ferrari 250 GTO in questione ha numero di telaio 3527, è verniciata in Rosso Cina, con interni in pelle marrone chiaro ed è praticamente tutta originale, dalla carrozzeria alla meccanica. Come appena uscita da Maranello, da dove è uscita nel 1962 per finire nelle mani di Lucien Bianchi, pilota italo belga che all'epoca correva per la scuderia Écurie Francorchamps. L'auto venne subito iscritta a numerose gare, tra le quali il Tour de France del 1962 dove si piazzò al settimo posto.

Nel 1963 la Ferrari 250 GTO passò alla Scuderia Filipinetti, senza però cogliere particolari successi, per poi terminare la carriera agonistica finendo nel garage di un privato residente nel Regno Unito.

Ferrari 250 GTO

Chiunque fosse il suo proprietario bisognerebbe stringergli la mano: come detto infatti le condizioni generali sono ottime e recentemente è stata oggetto di un profondo restauro. Sotto il cofano è naturalmente presente il V12 di 3,0 litri da 300 CV, accoppiato al cambio manuale 5 marce e alla trazione posteriore.

Ora però veniamo alla questione più spinosa: il prezzo. Quanto costa questa Ferrari 250 GTO? Per saperlo dovete chiamare la concessionaria e dimostrare di disporre del budget sufficiente. Insomma, se non siete milionari limitatevi a rifarvi gli occhi con foto e video che trovate qui.

Anche perché l'assegno da staccare sarà sicuramente da decine e decine di milioni di euro. Giusto per fare qualche esempio: nel 2018 un esemplare è stato battuto all'asta per più di 41 milioni di euro, un altro a novembre 2023 ha terminato la corsa al rialzo a 48,3 milioni di euro. Valutazioni che dipendono anche dalla storia sportiva del modello - più ha vinto, più costerà - e che non fanno altro che alimentare il mito della 250 GTO.

Ferrari 250 GTO, il frontale Ferrari 250 GTO, gli interni

E se pensate che rialzo dopo rialzo non abbiano fatto altro che portare a riscrivere il record per l'auto d'epoca più costosa della storia vi sbagliate: il titolo appartiene alla Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupéeur e ai suoi 135 milioni euro.