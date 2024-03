Prima il passaggio dal raffreddamento ad aria a quello a liquido. Poi l'adozione di motori turbo non solo sulla Turbo. Di rivoluzioni la Porsche 911 ne ha apportate nel corso degli anni, riuscendo sempre a convincere anche i più scettici. Nell'estate 2024 ci sarà un nuovo "terremoto" nella storia della sportiva della Cavallina e forse sarà quello più dirompente.

In occasione della conferenza stampa di presentazione dei risultati 2023 è stata infatti ufficializzata la presentazione della prima Porsche 911 ibrida della storia, un passaggio epocale accompagnato dal termine "high-performance hybrid drive". Ibrido ad alte prestazioni.

Dalle corse alla strada0

L'arrivo dell'elettrificazione coinciderà con l'aggiornamento generale della 911, previsto per l'estate 2024. Novità per stile, tecnologia e gamma motori. Che non tradirà la classica impostazione flat-six. Motore boxer e 6 cilindri. Così come è stato e come deve essere. Anche elettrificato.

"Come visto nel mondo racing" recita il lungo report pubblicato da Porsche, suggerendo quindi come la 911 ibrida sfrutterà la lunga esperienza della Casa nelle corse, prendendo in prestito qualche tecnologia dalla 963 che corre nel WEC e nell'IMSA. Chiaramente lasciando in disparte il V8.

Le foto della nuova Porsche 911 Turbo

Ma come sarà il powertrain della Porsche 911 ibrida? Non ci sono specifiche particolari ma di sicuro non sarà plug-in, così da non doversi portare appresso chili e chili di batterie. Per lo stesso motivo difficilmente si tratterà di un full hybrid. Più facile il ricorso a un mild hybrid potenziato, con un sistema a 48V e un motore elettrico a muovere le ruote anteriori, mentre al 6 cilindri boxer sarà affidato l'asse posteriore. Il pacco batterie dovrebbe trovare spazio dietro i sedili posteriori, molto vicino quindi al flat six, e pesare non più di 100 kg. Per ricaricarsi sfrutterà l'energia dissipata in frenata e il motore termico, che funzionerà quindi anche da generatore.

Porsche 911 GT2 RS, le foto spia della nuova generazione

L'altra notizia interessate riguarda l'adozione del nuovo powertrain da parte di più versioni della 911. Non ci sarà infatti una sola hybrid ma differenti varianti con vari livelli di potenza tra le quali - pare - figura anche la prossima GT2 RS, per la quale si parla di potenza intorno agli 800 CV, con coppia di almeno 800 Nm.

Non ci resta quindi che attendere l'estate 2024 per conoscere da vicino la Porsche 911 della nuova rivoluzione.

E se ora vi tremano le gambe per l'arrivo di una 911 elettrica potrete stare tranquilli. Non è ancora arrivato quel giorno e - a quanto pare - anche in Porsche non hanno ancora cerchiato in rosso una data precisa.