Porsche ha tolto i veli dalla terza generazione della Panamera lo scorso novembre, mostrando solo il modello base, sia con trazione posteriore che integrale, e la top di gamma Turbo E-Hybrid.

Come di consueto, a distanza di alcune settimane, la casa di Zuffenhausen presenta due nuove versioni elettrificate. Si tratta delle V6 ibride plug-in 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid, che vanno a posizionarsi nel mezzo della gamma.

Due ibride ricaricabili

Queste due nuove versioni della Porsche Panamera erano molto attese. Si tratta, infatti, di quelle che in assoluto hanno venduto di più sulla precedente generazione. La prima è la 4E-Hybrid, dotata del V6 turbo da 2,9 litri abbinato a un motore elettrico per una potenza totale di 470 CV e 670 Nm di coppia.

Rispetto alla precedente generazione, guadagna circa 8 CV di potenza ma perde circa 50 Nm di coppia, numeri che comunque le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi, per raggiungere una velocità massima di 280 km/h.

La seconda versione è la Panamera 4S E-Hybrid, dotata sempre del 2.9 turbo V6, ma da ben 544 CV e 750 Nm di coppia. Perde, dunque, circa 16 CV rispetto al passato ma mantiene la stessa quantità di coppia, valori che, in questo caso, le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi, raggiungendo i 290 km/h di velocità massima.

Porsche Panamera E-Hybrid 2024

Stessa batteria ma autonomia ignota

Tutte le versioni della Porsche Panamera di nuova generazione elettrificate condividono un pacco batterie aggiornato con una capacità aumentata del 45% rispetto al passato, quindi da 25,9 kWh. L'accumulatore fornisce energia a un motore elettrico montato all'interno del cambio automatico, in grado di generare fino a 190 CV di potenza e 450 Nm di coppia.

L'autonomia a zero emissioni di queste due nuove versioni, secondo il ciclo omologativo WLTP, è di 96 km nel caso della Panamera 4 E-Hybrid e 92 km nel caso della Panamera 4S E-Hybrid. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.