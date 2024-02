Singer è un brand californiano che, dal 2009, restaura e modifica Porsche negli Stati Uniti. Dal suo stabilimento nel corso degli anni sono uscite alcune auto decisamente uniche, come l'esemplare numero 300 della sua produzione. Si tratta di una Targa blu petrolio con interni in pelle arancione.

Una Porsche più unica che rara

L'auto che vedete nelle foto era originariamente una Porsche 911 Targa del 1990. Dopo averla recuperata dal precedente proprietario, i sapienti tecnici di Singer ci hanno messo mano, modificandola per donarle un aspetto più retrò.

La carrozzeria è stata totalmente ricostruita in fibra di carbonio e verniciata in Resistance Blue, con una striscia in semi trasparenza con la scritta "Porsche" lungo i lati inferiori. Insieme anche il pannello del tetto rimovibile è stato scelto in blu scuro e abbinato a massicci freni carboceramici visibili dietro i cerchi a cinque razze in stile Fuchs.

La Singer numero 300

Per quanto riguarda gli interni, l'acquirente ha optato per una pelle arancione per rivestire i sedili, i pannelli delle porte e la parte inferiore del cruscotto. Allo stesso modo anche il contagiri è stato riverniciato in tinta.

Gli interni della Singer numero 300

Potente il giusto

Sollevando il cofano motore si scopre lo splendido motore flat-six raffreddato ad aria da 4,0 litri elaborato da Singer, modificato per erogare fino a 395 CV e in grado di raggiungere i 9.000 giri/min.

Per l'occasione è stato dotato di uno scarico in titanio e abbinato al cambio manuale a cinque marce scelto appositamente dal cliente, in luogo del sei marce che Singer offre in alternativa.

Il motore della Singer numero 300

L'azienda ha iniziato la sua attività nel 2009 e si è rapidamente guadagnata un grande seguito di appassionati. Ora gestisce uno stabilimento di 115.000 mq a Torrance, in California, che riunisce sotto lo stesso tetto le attività di fabbricazione, verniciatura, assemblaggio e lavorazione degli interni. L'azienda ha anche un salone separato nel Regno Unito.