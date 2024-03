Fin dagli albori della storia dell'automobile, le corse sono state il catalizzatore dell'innovazione nel settore. Questo è l'obiettivo della Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL): promuovere l'innovazione tecnologica attraverso gare entusiasmanti e divertenti allo stesso tempo. Otto squadre provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Yas Marina ad Abu Dhabi il 27 aprile per la gara inaugurale della serie. Oltre alla gloria e al progresso della tecnologia, le squadre si contenderanno un premio in denaro di 2,25 milioni di dollari. E noi siamo tutti invitati a partecipare.

A2RL nasce da un'idea del gruppo ASPIRE, la parte dedicata alla gestione dei programmi dell'Advanced Technology Research Council. La missione del gruppo è cercare soluzioni a problemi difficili mobilitando le menti più brillanti del mondo, riunendole e promuovendo lo sviluppo attraverso una competizione amichevole. In questo caso, il problema è la sicurezza dei veicoli. Come possiamo rendere le autovetture più sicure per gli occupanti durante le collisioni? La risposta migliore è quella più ovvia: Evitare la collisione.

"Nell'organizzare un evento motoristico, la grande sfida che stiamo cercando di affrontare è in realtà quella della sicurezza stradale", ha dichiarato il direttore esecutivo di ASPIRE Tom McCarthy. "Abbiamo assistito a enormi progressi nella tecnologia delle auto che tutti guidano, ma ciò che non abbiamo visto è una diminuzione sostanziale degli incidenti stradali e dei decessi, che rimangono ostinatamente alti. Crediamo che la ragione principale sia il grande divario tra ciò che l'auto può fare e ciò che il guidatore medio può fare. Le auto sono più sicure in caso di incidente, riducendo al minimo le conseguenze grazie a zone di contenimento e numerosi airbag, ma ciò su cui ci concentreremo è evitare l'incidente in primo luogo. La robotica della guida autonoma e l'intelligenza artificiale possono colmare questo divario tra l'auto e il guidatore, per ottenere risultati più sicuri sulle strade".

È qui che entra in gioco A2RL. Otto auto da corsa, basate su quelle utilizzate nella serie giapponese Super Formula, si sfideranno contro il tempo e tra di loro. Costruite da Dallara, tutte le auto hanno un motore turbo a quattro cilindri di 2,0 litri firmato Honda, collegato a un cambio a sei marce. Al posto del pilota c'è una grande quantità di apparecchiature, tra cui telecamere, sensori, GPS, attuatori e un sistema drive-by-wire. Al centro c'è un computer che controlla tutto. Una volta che l'auto è in pista, spetta a questo "stack di intelligenza artificiale" portare a casa una vittoria.

"Lo stack autonomo percepisce l'ambiente, invia i segnali al computer e poi la vera sfida per i team è programmarlo in modo che agisca su tutti quei segnali e dia istruzioni agli attuatori per controllare l'auto", ha detto McCarthy. La sfida per i codificatori consiste nel fondere tutti i dati disponibili e sfruttarli per far funzionare l'auto in modo autonomo". Una volta che l'auto si accende, è da sola, nessuno può interferire con essa. L'unico controllo esterno, da parte del team o del controllo di gara, è l'istruzione di fermarsi per motivi di sicurezza. L'auto deve completare da sola le operazioni in pista, come il sorpasso di un'altra vettura".

Sebbene le auto siano prive di conducente, sono ovviamente supportate dai team citati da McCarthy. Si tratta di uno sforzo davvero globale, con squadre composte da membri provenienti da un'ampia gamma di background tecnici e motoristici. Sono rappresentati Germania, Italia, Singapore, Svizzera, Cina, Ungheria, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. Se da un lato le squadre sono impegnate nella competizione, dall'altro c'è anche un bel premio per il primo classificato: 2,25 milioni di dollari.

Non si tratta solo di una novità. A2RL si è già impegnata per quattro anni a Yas Marina ad Abu Dhabi e, man mano che il processo viene messo a punto, spera di espandersi ad altri circuiti in Europa e in Asia. Dal punto di vista degli spettatori, una telecamera VR può offrire agli appassionati di corse un assaggio extra-speciale dell'azione attraverso un'esperienza che non si vede spesso negli sport motoristici. Questo potrebbe anche portare a un'esperienza di gioco più avanti, integrando l'azione reale in un ambiente di gara virtuale.

Per il futuro immediato, tuttavia, l'azione di gara è molto reale.

"Crediamo che le auto del futuro continueranno a essere guidate dagli esseri umani e che le auto senza conducente o i taxi saranno la minoranza, probabilmente nelle aree urbane, che andranno molto lentamente, almeno nei prossimi dieci o due anni", ha dichiarato McCarthy "Vogliamo concentrarci sulla guida attiva. Quindi, nel mondo reale, non vogliamo togliere il conducente dall'auto. Vogliamo che il conducente sia più sicuro. Per realizzare il potenziale, è necessario avanzare con i progressi tecnologici e lasciare che i conducenti vedano questa tecnologia [autonoma] in azione per accettarla".

Per ulteriori informazioni, visitare il sito A2RL.io.