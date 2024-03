C’è molta attenzione attorno alla nuova Lancia Ypsilon, al momento solo elettrica e nell’edizione speciale Cassina; tuttavia, la Ypsilon con motore termico continua la sua lunga carriera, e non manca di essere promossa anche a marzo, con il finanziamento Lancia Più.

La Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid non può attualmente ricevere ecoincentivi statali, ma in caso di rottamazione è Lancia stessa ad offrire alcuni vantaggi, a cominciare dalla riduzione iniziale del prezzo: l’allestimento Platino costa infatti 19.550 euro, mentre il prezzo promozionale è di 16.100 euro.

L'offerta prevede anche servizi aggiuntivi come Identicar per 12 mesi a 265 euro, e richiede un anticipo di 4.209 euro; il piano di finanziamento consiste in 35 rate mensili di 99 euro (TAN 8,49%, TAEG 12,13%), con spese di incasso di 3,5 euro già incluse nelle rate.

La maxi rata finale, o valore garantito futuro, ammonta a 10.055,85 euro, con un costo di esubero di 0,1 euro da pagare in caso di restituzione o sostituzione per ogni km che supera i 30.000 km totali.

Vantaggi

Con o senza ecoincentivi, Lancia continua a proporre offerte sulla vendutissima Ypsilon mild hybrid: per la Platino c’è uno sconto iniziale vicino ai 3.500 euro, con rate mensili di 99 euro decisamente accessibili. Con piccole aggiunte si possono avere altri servizi, oltre alla formula Identicar già compresa per un anno.

Svantaggi

In rapporto al prezzo iniziale, l’anticipo è piuttosto alto, così come il TAEG superiore al 12%, uno dei più elevati degli ultimi tempi; è poi necessaria un’auto da rottamare.

In sintesi