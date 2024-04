Aprile potrebbe essere, finalmente, il mese dei nuovi ecobonus statali; nel frattempo, le Case come MG propongono offerte e sconti in caso di rottamazione: ne è un esempio il finanziamento Boost Top previsto ufficialmente, per tramite di Santander, sulla MG ZS 1.5 Comfort.

Il prezzo di listino di questa ZS, con rottamazione, è di 16.090 euro, che con la promozione applicata scende a 15.040 euro. Il piano di finanziamento prevede quindi un anticipo di 5.750 euro, con 399 euro di apertura pratica, e 35 rate mensili da 99 euro (TAN 6,96%, TAEG 9,69%).

C’è poi la maxi rata finale, o valore futuro garantito, pari a 8.594,60 euro; nell'esempio non sono indicati i costi in caso di esubero chilometrico. Tra i servizi aggiuntivi, non obbligatori ma inclusi nel finanziamento di esempio, troviamo la Polizza Credit Life, insieme a Kasko Pneumatici e Assistenza Stradale.

Vantaggi

Se già i modelli MG vengono proposti con un prezzo concorrenziale, l’offerta sulla ZS consente di ottenere un ulteriore sconto, con rate da 99 euro che includono anche i servizi.

Svantaggi

Per ottenere gli importi indicati, occorre un’auto da rottamare: sono da tenere d’occhio, quindi, gli annunci sui previsti nuovi ecobonus.

