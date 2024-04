La Vector M12 è una sportiva americana costruita negli anni '90 con una particolarità davvero molto interessante: il motore e il telaio della Lamborghini Diablo, un connubio possibile grazie all'azienda indonesiana MegaTech, che all'epoca possedeva anche la Casa di Sant'Agata Bolognese.

Uno dei pochi esemplari prodotti è in vendita oggi negli Stati Uniti. Scopriamo dunque come è fatta e perché potrebbe essere interessante da acquistare.

Quasi come la Diablo

La Vector M12, come detto, è una supercar basata sul telaio della Lamborghini Diablo, leggermente allungato per l'occasione e con "incastonato" l'iconico V12 Lamborghini quad-cam da 5,7 litri, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti.

Nonostante l'ossatura italiana, la M12 presenta uno stile esterno tutto suo, con un frontale cuneiforme, le porte pentagonali, il parabrezza ampio, i cerchi in lega a tre razze e lo spoiler curvo in tinta con la carrozzeria.

La Vector M12 del 1996 in vendita su Bring a Trailer

Un'auto unica

L'M12 in vendita negli States sul portale Bring a Trailer, in particolare, ha avuto una vita molto interessante, essendo apparsa sulla copertina della rivista Wheels e guidata dal giornalista automotive britannico Jeremy Clarkson durante un episodio di Top Gear andato in onda a metà degli anni '90.

Secondo l'annuncio, a livello meccanico sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione e l'auto è in buone condizioni generali, il che significa che è pronta per essere guidata. Essendo la quarta di appena 14 M12 costruite, si tratta certamente per gli appassionati del modello di un'opportunità quasi irripetibile.

Il motore della Vector M12 del 1996 in vendita su Bring a Trailer

Sia il prezzo di partenza che il prezzo atteso di vendita non sono stati comunicati dall'azienda ma l'auto ha già raggiunto offerte fino a un valore di 200.000 dollari (ovvero circa 184.000 euro al cambio attuale).