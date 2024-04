Una nuova Maserati elettrica è in arrivo. Il 15 aprile verranno tolti i veli a un modello "Folgore", il nome che identifica tutte le vetture a zero emissioni del Tridente. Ad annunciarlo è un video teaser pubblicato sui social della Casa, anche se non ci sono ulteriori informazioni al momento.

Secondo numerosi voci, potrebbe trattarsi della GranCabrio, che si unirà quindi alla GranTurismo e alla Grecale Folgore.

Il teaser

Di per sé, il video non dà molti indizi, se non dare appuntamento al 15 aprile per scoprire una Maserati "Made In Thunder", ossia "forgiata dal tuono".

Se effettivamente si tratterà della GranCabrio, è probabile che Maserati riprenda la ricetta utilizzata per la GranTurismo. Le linee della vettura non dovrebbero cambiare rispetto al modello con motore termico, anche se la Folgore potrebbe riconoscersi per una calandra e per dei paraurti leggermente diversi, oltre, ovviamente, alla presenza del relativo badge sulla carrozzeria.

La strumentazione di bordo e gli interni in generale non dovrebbero cambiare, con tutte le novità che si troverebbero esclusivamente sotto pelle.

Fino a 760 CV

Sul powertrain non ci sono informazioni ufficiali al momento. Anche in questo caso, però, è possibile che la GranCabrio erediti la soluzione montata sulla GranTurismo Folgore. Nello specifico, questa Maserati è dotata di una batteria da 83 kWh effettivi con architettura a 800 Volt per ricariche fino a 270 kW e la possibilità di passare dal 20 all'80% di carica in 18 minuti.

Maserati GranCabrio (2024)

Pure sulla GranCabrio Folgore dovremmo trovare tre motori elettrici, per un totale di 760 CV e 1.350 Nm. Tutta questa potenza si tradurrebbe in uno 0-100 in 2,7 secondi e uno 0-200 in appena 8,8 secondi, mentre la velocità massima sarebbe di 320 km/h.

E se fosse la MC20 Folgore?

Non resta che attendere il 15 aprile, quindi, restando sempre all'erta in caso di sorprese da parte della Casa modenese. Se invece della GranCabrio, infatti, venisse mostrata in anteprima la MC20 Folgore? Ricordiamo infatti che l'avvio della produzione della MC20 elettrica è previsto per il 2025 e quindi un'anteprima dello stile a meno di un anno di distanza è possibile.

Maserati MC20

Anche per la MC20 Folgore è prevista un'architettura elettrica a 800 volt con tre motori e una potenza superiore ai 1.200 CV per sfidare altre supercar a batteria più potenti ma probabilmente più pesanti come Lotus Evija, Rimac Nevera, Pininfarina Battista e la prossima Tesla Roadster.