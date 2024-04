Un'altra auto unica realizzata a mano ha lasciato l'atelier di Cambiano di Automobili Pininfarina. Si chiama Battista Reversario e i designer di Automobili Pininfarina l'hanno creata su misura insieme al cliente (che è rimasto anonimo).

Ispirata alla Battista Anniversario, la Reversario si distingue per la sua particolare combinazione di colori, realizzata per essere l'inverso dell'esclusivo tema di design ispirato alla tradizione Pininfarina. Il corpo inferiore è quindi rifinito in Bianco Sestriere lucido, mentre il corpo superiore è in Grigio Antonelliano lucido.

Uno specchio riflettente

La Battista Reversario, che secondo Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, rappresenta la massima espressione delle "Dream Cars" dell'atelier, gioca con la Anniversario già dal nome, ribaltandolo e ricordandolo. Così anche nei colori è una sorta di specchio riflettente o gemello inverso.

La Pininfarina Battista Reversario e la Anniversario

All'interno, i sedili Pilota sono dotati di trapuntatura in Alcantara bianco su bianco con fondo traforato in Iconica Blu, mentre l'abitacolo è principalmente nero.

Gli interni della Pininfarina Battista Reversario

Un elemento interessante che lascia immaginare il suo proprietario è il set di valigie abbinato alla supercar composto da tre pezzi che ne rifletterebbero lo stile di vita: la valigetta da lavoro, il borsone da weekend e la borsa per abiti da sera.

Quattro motori elettrici indipendenti

La Battista Reversario, come l'Anniversario, è una Hyper GT elettrica che utilizza una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 120 kWh contenuta in un alloggiamento in fibra di carbonio.

Quattro motori elettrici indipendenti ad alte prestazioni, uno per ruota, si combinano con il Full Torque Vectoring, il controllo elettronico della stabilità e un differenziale software che consente al guidatore di personalizzare l'erogazione di potenza e le risposte di gestione. Si può anche scegliere tra cinque modalità di guida (Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere).

La Battista Reversario è capace di scattare da ferma a 100 km/h in soli 1,86 secondi e a 200 km/h in 4,75 secondi.