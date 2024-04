C’è ancora spazio per le promozioni sui modelli a gasolio? Secondo Fiat sì, come dimostra l’offerta di aprile sulla Fiat Tipo 1.6 con il Diesel da 120 CV. Anche su questa vettura si può accedere sia al finanziamento Contributo Prezzo, sia agli sconti del Bonus Tricolore Fiat, in caso di permuta ma senza bonus rottamazione.

Il prezzo di listino per questa Fiat Tipo è di 25.200 euro, esclusi l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il contributo per lo smaltimento dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), mentre il prezzo scontato è di 20.700 euro o 19.200 euro con l'adesione al finanziamento, per un totale di 6.000 euro di ribasso.

Le spese di istruttoria per l'apertura pratica ammontano a 395 euro, ma non è previsto anticipo: ci sono invece 35 rate mensili da 347 euro (TAN 8,75%, TAEG 11,25%), con spese di incasso di 3,5 euro incluse in ogni rata.

La maxi rata finale, o Valore Futuro Garantito, è di 12.080,6 euro, con un limite chilometrico di 30.000 km e un costo di esubero di 0,1 euro/km, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Nella rata di esempio sono compresi alcuni servizi: un anno di Identicar e l'assicurazione pneumatici.

Vantaggi

La promozione Fiat di aprile offre un significativo risparmio sul prezzo di listino, soprattutto con il finanziamento, che riduce ulteriormente il costo. Tra le note positive per questa Tipo diesel l’aggiunta di servizi e l’assenza di anticipo.

Svantaggi

Il finanziamento presenta un TAN e un TAEG relativamente alti, che potrebbero incrementare il costo complessivo per l'acquirente. L'offerta, limitata alla clientela privata, è valida solo con la permuta di un veicolo.

In sintesi