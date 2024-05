Presentate nell'autunno del 2023 le nuove Skoda Kodiaq e Superb sono disponibili da oggi in Italia con nuove motorizzazioni, tra le quali spicca il powertrain plug-in da 204 CV, basato sul 1.5 TSI 4 cilindri. Unità da utilizzata da altri modelli del Gruppo che - secondo i dati ufficiali - permette di percorrere fino a 100 km in modalità 100% elettrica.

Per quanto riguarda la Superb entrano a listino anche i 2.0 TDI e TSI rispettivamente da 193 e 265 CV, abbinati di serie alla trazione integrale. Le novità sotto il cofano riguardano anche la nuova Skoda Octavia, a listino ora anche con il 2.0 TDI da 115 CV.

Ammiraglie alla spina

Andando nello specifico il 1.5 TSI Evo2 è dotato della tecnologia che permette di disattivazione metà dei cilindri, così da ridurre i consumi quando non viene richiesta tutta la potenza. Al suo fianco è presente un motore elettrico da 85 kW, integrato nella trasmissione DSG a 6 rapporti, per una potenza totale di 204 CV e 350 Nm di coppia combinata. La batteria agli ioni di litio ha una potenza lorda di 25,7 kWh e può essere caricata fino a 11 kW in corrente alternata, 50 kW in corrente continua, così da passare dal 10 all'80% della capacità in 25 minuti.

Skoda Kodiaq 2024

Per quanto riguarda le prestazioni la Skoda Kodiaq 2024 plug-in, disponibile unicamente in configurazione 5 posti e prezzi a partire da 48.800 euro, tocca i 210 km/h di velocità massima e passa da 0 a 100 km/h in 8,4", con emissioni di CO2 comprese tra 9 e 12 g/km e autonomia in elettrico (calcolata secondo il ciclo WLTP) tra 110 e 123 km. La Skoda Superb 2024 plug-in (da 50.750 euro) invece arriva ai 220 km/h e impiega 8,1" per passare da 0 a 100 km/h, con emissioni comprese tra 8 e 11 g/km e tra 112 e 134 g/km di autonomia in modalità puramente elettrica.

Skoda Superb 2024

Come detto la nuova Skoda Superb aggiunge alla gamma motori anche il 2.0 TSI da 265 CV e il 2.0 TDI da 193 CV, entrambi disponibili di serie con trazione integrale e cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. La versione benzina è abbinata unicamente agli allestimenti Style e Laurin&Klement con prezzi da 54.000 e 59.600 euro, la diesel invece può essere scelta anche in versione Selection e prezzi rispettivamente di 50.950, 53.350 e 58.950 euro.

Per la Skoda Octavia 2024 invece accoglie sotto il cofano il 2.0 TDI da 115 CV con trazione anteriore e cambio manuale 6 marce, con consumo medio compreso tra 4,5 e 4,7 l/100, emissioni di C02 tra 114 e 124 gr/km e prezzi a partire da 28.450 euro per la berlina e 29.500 per la wagon.

Skoda Octavia 2024

Skoda Kodiaq 2024 plug-in, i prezzi

Allestimento Prezzo Skoda Kodiaq PHEV Selection 48.800 euro Skoda Kodiaq PHEV Executive 49.400 euro Skoda Kodiaq PHEV Style 51.950 euro

Skoda Superb 2024 plug-in, i prezzi