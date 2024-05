Autotorino si espande in Europa aprendo una nuova sede a Varsavia. Il 6 maggio, il Gruppo guidato da Plinio Vanini ha sottoscritto un accordo con Mercedes-Benz Polonia per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della filiale del brand nella città polacca.

L'accordo comprende tutti i mandati ufficiali della filiale di Varsavia, che include la vendita di vetture e veicoli commerciali leggeri con marchio Mercedes, nonché l'usato e una gamma di servizi tra cui assistenza, finanziamenti e assicurazioni.

La scelta di Varsavia

I circa 150 dipendenti della filiale diventeranno parte del team Autotorino. L'acquisizione è ancora soggetta all'approvazione dell'Autorità Antitrust polacca e, se ottenuta, si prevede che l'intesa sarà completata nella seconda metà del 2024.

Autotorino Mercedes-Benz

Per Autotorino - unica rappresentante italiana nella ICDP European Biggest Dealers’ Guide, dove ha raggiunto il 31° posto per dimensione nell'edizione 2023 - si tratta del primo showroom all'estero, con la Polonia che rappresenta il quinto parco circolante di vetture in Europa, con 26,4 milioni di veicoli.

Il grande passo

L'annuncio di questa operazione, dato a Verona nel corso dell'Automotive Dealer Day 2024, segue i risultati conseguiti da Autotorino nel 2023, con 63.000 vetture vendute e oltre 600.000 interventi in officina, generando un fatturato di 2,1 miliardi di euro (+30% rispetto al 2022), e il primo trimestre del 2024, che ha registrato un volume d'affari di 640 milioni di euro (+24% rispetto allo stesso periodo del 2023).

Plinio Vanini, presidente di Autotorino, ha commentato così l'acquisizione della filiale:

"Questo passo è il frutto di 59 anni di storia, dell'impegno di un team eccezionale e di partnership solide, come quella con Mercedes-Benz avviata nel 2007. Siamo onorati e motivati nell'affrontare questa sfida internazionale con un partner così significativo.

Stefano Martinalli, Radek Jelinek, Mattia Vanini, Plinio Vanini