Ve lo abbiamo fatto vedere in Scozia (e qui sotto ritrovate la nostra video prova speciale): l'Ineos Grenadier è un 4X4 resistente e affidabile, con poca elettronica e molta meccanica. Insomma, è uno degli ultimi fuoristrada duri e puri. Per celebrare il centenario di Belstaff (il marchio di abbigliamento outdoor britannico) e la sua collaborazione con Ineos è nata un'edizione speciale: il Grenadier 1924.

Il nuovo fuoristrada sarà disponibile a livello globale dal 26 giugno, ma solo in 1.924 esemplari, ciascuno con un numero unico di edizione limitata e il distintivo del centenario Belstaff. Il prezzo non è ancora stato comunicato.

Un 4x4 esclusivo nei colori e nei rivestimenti

Sin dal suo lancio, il Grenadier ha collaborato con il marchio Belstaff offrendo due pacchetti di funzionalità basati sulle iconiche giacche Belstaff: Trialmaster e Fieldmaster. Il Grenadier 1924 è basato sul pacchetto di punta Fieldmaster e si riconosce all'esterno per il contrasto tra le tinte Magic Mushroom e Inky Black, gli esclusivi cerchi in lega bicolore da 17 pollici con taglio a diamante nero lucido e il rivestimento della griglia nero decromato con piastre paramotore anteriori e posteriori in grigio scuro.

Ogni Ineos Grenadier 1924 ha una targa numerata Ineos Grenadier 1924

Dentro ogni Grenadier 1924 ha una finitura verde scuro sul cruscotto, sulla console centrale, sulla console superiore, sui quadri elettrici e sui pannelli delle portiere, nonché un rivestimento in pelle nera sul volante, sull'impugnatura del freno a mano e sulla maniglia del passeggero.

Ineos Grenadier 1924, gli interni

Un debutto in grande stile

Il Grenadier 1924 sarà mostrato per la prima volta al pubblico in occasione di un evento del centenario che si terrà dal 24 al 28 maggio a Stoke-on-Trent, la città nel regno Unito dove è nato Belstaff, che per l'occasione esporrà pezzi rari provenienti da tutto il mondo. Il fine settimana comprenderà anche conferenze, proiezioni e workshop e sarà aperto al pubblico, nonché agli ospiti VIP invitati, ai collezionisti e ai membri della comunità Belstaff.

Il Grenadier 1924 sarà disponibile per l'ordine su ineosgrenadier.com e presso tutti i rivenditori autorizzati Ineos dal 26 giugno, ad un prezzo da comunicare. Lynn Calder, CEO di Ineos Automotive, ha commentato: "Lo stile che dura da un secolo merita di essere celebrato e la Grenadier 1924 è allo stesso tempo bellissima e offre una guida davvero sicura. Generazioni di motociclisti, sportivi e trend setter si affidano a Belstaff, quindi sappiamo di essere in buona compagnia".

La nostra prova in Scozia