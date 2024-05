Stellantis ha ambizioni sempre più grandi in Sud America. Il presidente di Stellantis per la regione, Emanuele Cappellano, ha ricevuto il governatore del Minas Gerais, Romeu Zema, per annunciare il ciclo di investimenti da 32 miliardi di R$ dal 2025 al 2030 (5.769.338.936 euro circa al cambio attuale), il più grande nella storia dell’industria automobilistica nella regione.

L’importo guiderà il lancio di 40 nuovi prodotti, 8 propulsori, nonché lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride, "tecnologie innovative di decarbonizzazione lungo tutta la catena di fornitura automobilistica e nuove opportunità di business strategico nella regione", sempre più contesa dai costruttori auto a livello globale.

La tecnologia Bio-Ibrida in pole position

Il piano di investimenti inizierà a dare i primi frutti già verso la fine di quest'anno. La capacità produttiva del complesso automobilistico di Betim - in cui sono stati investiti 454 milioni di Real Brasiliani - sarà espansa a 1,1 milioni di motori all'anno (compresi prodotti dotati di tecnologia Bio-Hybrid), che saranno associati a tecnologie di ibridazione, consolidando il Brasile come mercato globale.

I primi modelli dotati di questa tecnologia arriveranno sul mercato nella seconda metà di quest'anno. Le nuove tecnologie Bio-Ibride sono state sviluppate dallo Stellantis Tech Center in Sud America, in associazione con fornitori, ricercatori e altri partner locali, per questo l'investimento è stato descritto dalla società come "un’opportunità per rafforzare l’ingegneria brasiliana e l’industria nazionale".

Un forte legame con il Brasile

“In procinto di compiere 48 anni, lo Stellantis de Betim Automotive Hub vanta una storia segnata dal successo, producendo modelli che sono leader nei loro segmenti in Brasile. Con questo nuovo investimento di 14 miliardi di R$, porteremo avanti l'incredibile eredità di questa fabbrica, indirizzandone il valore per rinnovare la nostra linea di prodotti, sviluppare nuove tecnologie e generare nuovi posti di lavoro", ha detto Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.