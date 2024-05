Lunghezza: 4.990 mm

Larghezza: 1.890 mm

Altezza: 1.710 mm

Passo: 3.120 mm

Bagagliaio: 437/687/1.987 litri

Le dimensioni contano eccome quando si parla della Mazda CX-80. Il SUV più grande della gamma del brand giapponese eredita la filosofia della CX-60 concedendo ancora più spazio per passeggeri e bagagli.

Una formula piuttosto interessante, che rende la CX-80 adatta a chi viaggia spesso a pieno carico o con una famiglia numerosa al seguito.

Mazda CX-80, le dimensioni

La CX-80 rappresenta la “sorella maggiore” della CX-60, dato l’aumento di passo di 25 cm che si traduce in una lunghezza di quasi 5 metri netti. Invariata la larghezza, che resta di 1,89 m, mentre l’altezza cresce di 24 mm arrivando così a 1,71 m.

Mazda CX-80 2024

Oltre che a livello di dimensioni, le differenze con la CX-60 sono evidenti anche a livello estetico, con la vetratura posteriore che è maggiormente “allungata”.

Mazda CX-80, abitabilità e bagagliaio

Le importanti dimensioni esterne si traducono in tanto spazio a disposizione per gli occupanti. La Mazda si può avere in due configurazioni, a sei o sette posti, con la prima che è costituita da una seconda fila composta da due poltrone separate al centro da un tunnel che funge da portabicchieri (oltre ad avere delle prese di ricarica).

Mazda CX-80, la configurazione a sei posti

Naturalmente, lo spazio per le gambe e per la testa non manca, mentre nella terza fila Mazda dichiara che possono viaggiare comodamente due passeggeri alti fino a 1 metro e 70.

Estremamente generoso il bagagliaio, che parte da un minimo di 437 litri dietro alla terza fila (687 litri con cinque posti in posizione) fino a 1.987 litri.

Per quanto riguarda l’abitacolo in generale, la scelta dei rivestimenti sulla CX-80 è di qualità elevata e non manca la dotazione tecnologica, rappresentata in primis dal display dell’infotainment da 12” a sbalzo.

Mazda CX-80, le concorrenti con dimensioni simili

Il novero delle concorrenti della Mazda CX-80 è piuttosto ristretto. Sono pochi i modelli che possono competere col SUV giapponese in termini di posizionamento e di dimensioni. Tra queste, due delle rivali più dirette sono la Cadillac XT6 e la Toyota Highlander. Molto interessanti anche le nuove Hyundai Santa Fe e Skoda Kodiaq per il loro rapporto dimensioni/capacità del bagagliaio.