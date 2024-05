A partire dalla 403 i modelli medi del marchio Peugeot sono diventati molto popolari, da sola la sola 406 ha venduto circa 1,7 milioni di unità.

Nell'aprile 2004, ben 20 anni fa, sono iniziate le vendite della 407 che raggiunge la fama cinematografica quattro anni dopo la sua prima apparizione nel film francese "Benvenuti a Sch'tis". Appare anche in due parti della serie Taxi.

Polemiche sul design

Tuttavia, il suo aspetto è da subito controverso, c'è chi la definisce un "carro armato". In realtà la linea è piuttosto curva e vicina alla piccola Peugeot 307. Ha grandi fanali e una griglia generosa, un linguaggio di stile con molto carattere.

All'inizio la 407, che pesa almeno 1,475 chilogrammi, è disponibile con un motore a benzina da 1,8 litri con una potenza di 116 CV, seguito dal 2.0 da 136 CV e dal 2.2 da 158 CV. C'è anche un sei cilindri: il 3.0 V6 da 211 CV. Sono molto diffusi anche i moderni motori diesel HDi da 109 a 163 CV. Anche qui c'è un V6 che eroga 204 CV da una cilindrata di 2,7 litri (dal 2009 sarà sostituito da un 3,0 litri con 240 CV).

Francia invece di Italia

Dal dicembre 2005, la coupé diventa probabilmente la 407 più bella. A differenza della serie precedente, non viene prodotta a Torino, ma insieme alla berlina alla Peugeot di Rennes. La 407 Coupé, lunga 4,82 metri, si distingue per il suo design elegante e la sua praticità. Con motori potenti ed equipaggiamenti di alta qualità, la 407 Coupé continua la lunga tradizione di modelli a due porte "Grand Tourisme" lussuosi e sportivi del marchio del Leone.

La propulsione è assicurata da un motore diesel a sei cilindri con carica bi-turbo, che ha una potenza combinata di 177 kW (240 CV) con cambio automatico a 6 rapporti e consuma solo 7,2 litri/100 km. In alternativa, è disponibile anche un diesel a quattro cilindri con 120 kW (163 CV) e un consumo medio di 5,4 litri.

Peugeot 407 Coupé

L'elegante quattro posti occupa una posizione eccezionale anche in termini di equipaggiamento. Che si tratti di climatizzatore automatico bi-zona, sedili in pelle, fari bi-xeno con luci di curva adattive, sensori di parcheggio o impianto audio JBL, tutto è di serie.

Particolarmente apprezzata è la grande Station Wagon, in breve SW, che non si chiama più Break - come di consueto in PSA - e che ha un look psportivo. Può essere ordinata con un tetto in vetro particolarmente grande, che rende l'abitacolo più luminoso.

Due restyling

Nel giugno 2006, la Peugeot 407 riceve il suo primo restyling. Esternamente si riconosce solo per la griglia del radiatore rinnovata con barre trasversali cromate e un nuovo design dei cerchi. Il livello di allestimento più alto "Platinum" riceve paraurti e modanature laterali verniciati in tinta con la carrozzeria.

Il grande lifting della serie avviene nel settembre 2008 e comprende principalmente nuovi fari posteriori con indicatori di direzione bianchi sulla berlina e fari posteriori con design a nido d'ape sulla station wagon.

Peugeot 407 (2004-2011)

La berlina riceve anche un paraurti posteriore modificato con la targa spostata più in basso. Anche la station riceve una grembiulatura posteriore leggermente modificata. I sensori di retromarcia non sono più montati in superficie, ma integrati a filo nel paraurti posteriore. Tutte le linee di allestimento presentano paraurti e fasce laterali verniciate in tinta con la carrozzeria. L'equipaggiamento è completato da un climatizzatore automatico ottimizzato, da nuovi sistemi telematici e da un sistema di ausilio al parcheggio anteriore.

Cifre miste

Peugeot cessa la produzione della berlina e della station wagon nel dicembre 2010. A gennaio 2011, la Peugeot 508 I subentra nella produzione della 407 Coupé. La 407 Coupé continua a uscire dalla linea di produzione fino a dicembre 2011, ma non ha un'erede.

Il bilancio della 407 è contrastante: 896.400 unità prodotte in poco più di sei anni. In altre parole, solo poco meno della metà di quanto ottenuto dalla 406.