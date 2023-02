Le stravaganti idee francesi di certo non sono una novità nel panorama automobilistico mondiale, anzi ormai sono diventate quasi una certezza. Proprio le stesse che da sempre ci incuriosiscono, con soluzioni tecniche e tecnologiche prime nel mondo.

Tra le idee più "particolari" che non sono mai arrivate su strada ce n'è una che vale la pena ricordare oggi, la Peugeot 307 Cameleo, una via di mezzo tra una station wagon e un pick-up, presentata dalla Casa del Leone al Salone di Ginevra del 2001.

Anticipare la compatta fortunata

Come detto, ci troviamo in Svizzera, al Salone dell'Auto europeo più famoso di tutti, quello di Ginevra. Corre l'anno 2001 e Peugeot si accinge a svelare per la prima volta la nuovissima 307, la nuova compatta media destinata a raggiungere buoni numeri di vendita.

Lo farà ufficialmente nel mese di ottobre, proprio pochi mesi prima del debutto vero e proprio. Nel mese di marzo, però, a Sochaux decidono che è arrivato il momento di dare una piccola anticipazione della nuova auto, realizzano così la 307 Cameleo.

La Peugeot 307 Cameleo

Si tratta di una station wagon ispirata in tutto e per tutto alla futura versione familiare della nuova compatta, ma con una differenza sostanziale: l'assenza del tetto sopra il bagagliaio. Una soluzione, questa, che la fa assomigliare, almeno vagamente, a un pick-up di ridotte dimensioni.

L'area di carico, dal volume compreso tra i 400 e gli 800 litri, viene completata da una ribaltina pieghevole, insieme a una lunotto a scomparsa e a una copertura in tela superiore, vicina al tetto della restante parte della carrozzeria, realizzato completamente in vetro.

La Peugeot 307 Cameleo La Peugeot 307 Cameleo

Guardando bene le linee di questa auto, potremmo affermare che, in piccola parte, ha anticipato le forme della successiva Citroën C3 Pluriel del 2003, che ne può così essere considerata l'erede spirituale.