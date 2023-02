Torna a mostrarsi il restyling della Peugeot 2008 dopo le prime foto spia pubblicate qualche tempo fa. Questa volta però la versione aggiornata del crossover francese "indossa" un numero maggiore di camuffature a coprire anteriore e posteriore, le zone che verranno rinnovate maggiormente.

Non bisogna quindi cadere nel tranello: i muletti avvistati qualche tempo fa non montavano ancora gli aggiornamenti all'anteriore.

Peugeot 2008 2023, come cambierà

Aggiornamenti che, per quanto riguarda il muso, comprenderanno con ogni probabilità una mascherina ridisegnata e più stretta che manterrà il disegno tridimensionale. Le modifiche comprenderanno anche luci con nuova firma luminosa e paraurti modificato. Novità che dovrebbero essere in linea con quelle viste sulla nuova 308.

La Peugeot 2008 restyling cambierà anche al posteriore, dove si troveranno nuovo paraurti e luci che, pur mantenendo il disegno a "graffio" con 3 elementi verticali, dovrebbero avere uno stile rinnovato.

Le nuove spy photo non mostrano gli interni della Peugeot 2008 2023 ma, guardando quelle pubblicate qualche settimane fa, non dovrebbero esserci grandi novità almeno dalla parte hardware, mentre per quanto riguarda il software potrebbero esserci nuove funzionalità e una grafica rinnovata.

I motori

Per quanto riguarda le motorizzazioni la Peugeot 2008 restyling in versione elettrica dovrebbe riprendere il motore della 208, vale a dire l'unità da 115 kW (156 CV) presente anche su Jeep Avenger e DS 3 Crossoback, con le quali il crossover del Leone condivide la piattaforma. Anche le batterie saranno le stesse, con potenza di 51 kWh per un'autonomia migliorata.

Lo schema tecnico del 1.2 mild hybrid sulla Peugeot 3008

Novità ci saranno anche per le versioni con motori termici: il diesel BlueHDi da 130 CV potrebbe scomparire lasciando il posto alle sole unità benzina per le quali ci sarà la novità del modulo mild hybrid. Lo stesso introdotto sulle sorelle maggiori 3008 e 5008. Un sistema "rafforzato" composto dal rinnovato 1.2 3 cilindri da 136 CV e un e-Motor da 28 CV, alimentato da una piccola batteria agli ioni di litio da 432 Wh, in grado di muovere il crossover francese anche in modalità 100% elettrica per una manciata di chilometri.

La data precisa del debutto della Peugeot 2008 restyling non è ancora stata comunicata, ma sappiamo che avverrà verso la fine del 2023 con la variante elettrica, mentre le versioni mild hybrid verranno mostrate più avanti.