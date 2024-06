Cupra Leon e Leon Sportstourer si sono rinnovate da poco nell'estetica e nella dotazione. Compatta e station wagon spagnole presentano una serie di novità importanti anche a livello di listino, con l'introduzioni di varianti ibride plug-in più potenti e la presenza del top di gamma VZ da 333 CV (nel caso della Sportstourer).

Già ordinabili in concessionaria, le Cupra partono da 36.000 euro nel caso della compatta con motorizzazione 1.5 TSI a benzina (non elettrificata) da 150 CV.

Cupra Leon 2024, i motori

La Cupra Leon restyling è disponibile in sei diverse opzioni di motorizzazione. La prima è il motore TSI a quattro cilindri da 1.5 litri con 150 CV e cambio manuale. La seconda è il 2.0 TSI VZ da 300 CV, con trazione anteriore, cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e differenziale anteriore autobloccante a controllo elettronico.

Cupra Leon Sportstourer restyling

Ci sono poi la 1.5 mild hybrid da 150 CV con cambio DSG e batteria agli ioni di litio da 48V. Infine, c'è il motore TDI da 2 litri con 150 CV e cambio DSG a 7 rapporti. Infine, la gamma di ibride plug-in comprende le versioni da 204 CV e 272 CV.

La Leon Sportstourer si completa ulteriormente con la presenza del 2.0 TSI declinato a benzina declinato nelle potenze da 204 CV e 333 CV, quest'ultima con tecnologia Torque Splitter ed entrambe dotate della trazione integrale 4Drive.

Cupra Leon 2024, la dotazione di serie

L'equipaggiamento di serie delle due Cupra è piuttosto completo e include cerchi in lega da 18", paraurti sportivi, vetri posteriori oscurati, fari Full LED anteriori con firma luminosa triangolare, illuminazione posteriore Full LED con logo illuminato, indicatori di direzione posteriori dinamici, volante racing in pelle con pulsanti di avviamento e selezione modalità di guida, e leva del cambio integrata (solo con DSG).

Cupra Leon, gli interni

Tra le dotazioni tecnologiche di serie ci sono il sistema di infotainment con display touch da 12,9" con riconoscimento vocale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, portellone elettrico (solo per Sportstourer), CUPRA Virtual Cockpit da 10,25 pollici, Full Link wireless con Apple CarPlay e Android Auto, Connectivity Box (ricarica wireless per smartphone), Keyless Go (avviamento senza chiave), Drive Profile e Climatronic tri-zona.

Riguardo ai dispositivi di assistenza alla guida, le Cupra Leon hanno di serie Adaptive Cruise Control (ACC) con funzione predittiva, Light Assist (assistenza abbaglianti), Lane Assist (mantenimento corsia) e Traffic Sign Recognition (riconoscimento segnali stradali).

Cupra Leon 2024, i pacchetti optional

Naturalmente, la dotazione si può integrare scegliendo vari pacchetti. Nello specifico, ne sono previsti sei, che sono strutturati nel seguente modo:

Edge : Keyless Advanced (accesso senza chiave), illuminazione ambientale Smart Wraparound, videocamera posteriore, portellone elettrico con sistema "handsfree" (solo per Sportstourer) e antifurto;

: Keyless Advanced (accesso senza chiave), illuminazione ambientale Smart Wraparound, videocamera posteriore, portellone elettrico con sistema "handsfree" (solo per Sportstourer) e antifurto; Intelligent Drive Lite : sistema di navigazione e Safe & Driving Pack XL che include Side Assist (monitoraggio angolo cieco), Exit Assist (avviso e frenata di emergenza all’uscita dal parcheggio), Exit Warning (avviso acustico e luminoso all’uscita dal veicolo in caso di pericolo), Lane Assist Plus (mantenimento centro corsia), PreCrash Assist (anteriore e posteriore);

: sistema di navigazione e Safe & Driving Pack XL che include Side Assist (monitoraggio angolo cieco), Exit Assist (avviso e frenata di emergenza all’uscita dal parcheggio), Exit Warning (avviso acustico e luminoso all’uscita dal veicolo in caso di pericolo), Lane Assist Plus (mantenimento centro corsia), PreCrash Assist (anteriore e posteriore); Pure Performance : fari anteriori LED Matrix;

: fari anteriori LED Matrix; Skyline : tetto panoramico apribile elettricamente;

: tetto panoramico apribile elettricamente; Immersive by Sennheiser : sistema audio Sennheiser™ con 11 speaker, subwoofer e amplificatore da 390W;

: sistema audio Sennheiser™ con 11 speaker, subwoofer e amplificatore da 390W; Driving Performance: cerchi in lega da 19" machined silver o copper, DCC (controllo dinamico dell’assetto), sterzo progressivo e assale posteriore multilink.

Inoltre, sono disponibili nuovi cerchi in lega da 18 e 19", il colore di serie Fiord Blue e il colore speciale Taiga Grey (non disponibile per Sportstourer), nuovi rivestimenti e colorazioni per gli interni.

Cupra Leon 2024, i prezzi

Le nuove Leon e Leon Sportstourer sono già ordinabili con prezzi da listino che partono da 36.000 euro per la versione 5 porte con motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG e da 37.100 euro per la versione Sportstourer.

Cupra Leon restyling

Con la formula CUPRA Way 24 mesi, la CUPRA Leon 1.5 Hybrid 150 CV DSG è disponibile a partire da 245 euro al mese (con un anticipo di 2.500 euro, TAN 3,95%, TAEG 5,05%) e la versione Sportstourer a partire da 295 euro al mese (con un anticipo di 6.800 euro, TAN 3,95%, TAEG 5,07%). Le consegne sono previste a partire da fine giugno.