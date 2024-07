Lo sapevate che sempre più italiani scelgono un'auto a Gpl? Nei primi sei mesi del 2024 sono stati 81.467 gli automobilisti che hanno targato auto bifuel a Gpl, un numero che rappresenta il 9,1% di tutte le auto immatricolate da inizio anno.

Basti dire che nello stesso semestre del 2023 le Gpl vendute erano state 75.723 (8,9% del mercato) e nel 2022 appena 59.853 (8,6% di quota). Insomma, in due anni le vendite di auto a Gpl in Italia nei primi sei mesi sono cresciute del 36%.

Ma chi domina il mercato del Gpl, un'importante fetta di mercato che fa risparmiare molto sui costi chilometrici? Scopriamolo assieme con la classifica di vendita gennaio-giugno 2024.

Il dominio di Dacia e del gruppo Renault

Al primo posto troviamo la Dacia Sandero che con le sue 25.704 immatricolazioni nel semestre si guadagna un'importantissima quota del mercato delle Gpl, con il 31,5% del totale. Questo significa che quasi un'auto su tre di quelle vendute in Italia è una Sandero. Rispetto allo stesso periodo del 2023 la Sandero segna un brillante +46,2%.

Dacia Sandero Streetway Dacia Duster Renault Captur

Al secondo posto e piuttosto staccata c'è un'altra Dacia, quella Duster che tocca quota 9.614 unità (11,8% di quota) e segna un -9,1% sul 2023. Sul terzo gradino del podio troviamo poi un altro modello a Gpl francese, la Renault Captur da 9.083 pezzi (11,1% del mercato Gpl) in crescita del 13,4%.

Già questi primi numeri ci dicono che il gruppo Renault domina al momento il mercato italiano delle auto alimentate a Gpl, un dato di fatto confermato dal quarto posto in classifica della Renault Clio e il settimo posto della Dacia Jogger.

Modelli Immatricolazioni Gpl gennaio-giugno 2024 Dacia Sandero 25.704 Dacia Duster 9.614 Renault Captur 9.083 Renault Clio 6.926 DR 5.0 4.066 Lancia Ypsilon 3.509 Dacia Jogger 2.926 DR 6.0 2.083 Kia Stonic 1.744 Kia Sportage 1.676

L'addio al Gpl di Fiat lascia spazio anche a coreani e cinesi

Complice l'uscita di scena di Stellantis e in particolare di Fiat da questo tipo di alimentazione con gas di petrolio liquefatti, presente in graduatoria con la sola Lancia Ypsilon di vecchia generazione, il resto della Top 10 a Gpl viene equamente diviso tra DR e Kia, altri due marchi che credono ancora nel gas auto.

Rifornimento auto a GPL

Ricordiamo che in questo momento i listini italiani delle auto a Gpl offrono modelli dei brand già citati, ma anche quelli di marchi americani, cinesi, italo-cinesi, indiani e giapponesi. Qui sotto trovate la lista delle auto a Gpl nuove in vendita in Italia.

Auto a Gpl, i modelli in vendita in Italia a luglio 2024