Hyundai promuove a luglio le proprie citycar i10 e i20, recentemente aggiornate e arricchite di nuovi contenuti accessori. Caratteristica di queste offerte è innanzi tutto il finanziamento a tasso zero, sempre più raro tra le offerte del mese, con sconti della casa e la possibilità di accedere all'ecobonus statale con rottamazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La piccola Hyundai i10 con il 1.0 a benzina da 63 CV e in allestimento Connectline ha un prezzo di listino di 17.900 euro, che può essere ridotto fino a 13.050 euro con finanziamento Hyundai Plus: lo sconto di 4.850 euro si compone infatti di 850 euro di Hyundai Promo Finanziaria, 1.000 euro per permuta o rottamazione e 3.000 euro di ecobonus statale.

Con un anticipo di 1.400 euro e 35 rate mensili da 88,72 euro (TAN 0%, TAEG 1,72%), resta una rata finale, pari al Valore Futuro Garantito, di 9.845 euro, con un limite chilometrico di 15.000 km e un costo esubero di 0,10 euro/km.

Per la Hyundai i20 1.2 MPI da 79 CV nello stesso allestimento, il prezzo di 20.450 euro scende fino a 15.300 euro, in questo caso considerando 5.150 euro di sconto ripartiti in 1.050 euro di Promo Finanziaria, 1.100 euro per permuta o rottamazione e 3.000 euro di ecobonus statale.

L’anticipo è pari a 2.940 euro, con 35 rate mensili da 108,46 euro (TAN 0%, TAEG 1,65%). La rata finale è di 10.020,50 euro, con un limite chilometrico di 30.000 km e un costo esubero di 0,10 euro/km, da pagare in caso di sostituzione o restituzione.

Per entrambi gli esempi, Hyundai propone una polizza furto e incendio; in più, su tutte le Hyundai nuove sono previsti 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

Vantaggi

Certamente le offferte di Hyundai si caratterizzano per gli sconti, proposti dalla Casa e con la possibilità di aggiungere l’eventuale ecobonus statale; tuttavia, per i10 e i20 salta subito all’occhio il tasso zero, con un TAEG bassissimo. A questo si aggiungono servizi di garanzie e assicurazioni, di serie o inseriti nell’esempio.

Svantaggi

Per queste offerte occorre verificare sempre i costi aggiuntivi, come IPT e PFU, gli oneri finanziari totali, e gli eventuali accessori presenti sulle vetture disponibili. Per ottenere il massimo dello sconto occorre un’auto da rottamare con i requisiti di legge, più l’adesione al finanziamento.

In sintesi

Modello (esempio) Hyundai i10 MY25 1.0 MPI 63CV Connectline Promozione Hyundai Plus 0% Intermediario finanziario HCBE GmbH Italy Scadenza 31/07/2024 Listino €17.900 Listino scontato €13.050 (con finanziamento Hyundai Plus) Servizi aggiuntivi Polizza furto/incendio con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo durata 36 mesi su Prov. FI Apertura pratica €395 Anticipo €1.400 Rate 35 rate mensili da €88,72 Spese di incasso €3,90 a rata TAN 0% (tasso fisso) TAEG 1,72% (tasso fisso) Maxi rata finale (VFG) €9.845 Limite chilometrico e costo esubero 15.000 km; €0,10/km in caso di esubero Limitazioni e condizioni Offerta valida con finanziamento Hyundai Plus 0%; consultare la normativa vigente sull'Ecobonus