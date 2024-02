Aggiornata a maggio scorso con un restyling di metà carriera la Hyundai i20 accoglie ora in gamma l'allestimento N Line, contraddistinto da un look più sportivo, sia all'esterno sia all'interno. Non ci sono però motori più potenti: sotto il cofano infatti ci saranno i propulsori delle altre versioni, ma la lista deve ancora essere confermata.

In arrivo nelle prossime settimane la rinnovata Hyundai i20 N Line potrebbe posizionarsi al vertice della gamma, con prezzi ancora da comunicare.

Le novità

Esternamente la Hyundai i20 N Line 2024 si contraddistingue per nuovi cerchi in lega da 17", griglia anteriore e paraurti ridisegnati, badge N Line e quattro nuovi colori carrozzeria dedicati: Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Vibrant Blue Pearl e Lucid Lime Metallic. Gli interni fanno eco allo stile esterno con dettagli e finiture in rosso, volante in pelle traforata, pomello del cambio in pelle con logo N Line e cuciture rosse, sedili sportivi e pedaliera in alluminio. Completa l'opera un'illuminazione interna multicolore e personalizzabile.

Hyundai i20 N Line 2024 Hyundai i20 N Line 2024, gli interni

L'allestimento N Line della Hyundai i20 2024 prevede numerosi contenuti tecnologici, come frenata automatica d'emergenza, mantenitore della corsia, park assist, monitoraggio dell'angolo cieco e cruise control adattivo in grado di regolare la velocità in base al limite presente sulla strada che si sta percorrendo. Come sul resto della gamma sono poi presenti varie prese USB di tipo C e aggiornamenti OTA per le mappe del navigatore.

Per quanto riguarda i motori disponibili non ci sono ancora notizie. La precedente versione era disponibile unicamente in abbinamento con il 1.0 turbo benzina da 100 CV e con il mild hybrid da 120 CV. Entrambe le motorizzazioni non sono più a listino, probabile quindi che - almeno all'inizio - possa essere scelta con il 1.0 mild hybrid da 100 CV.