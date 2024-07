Stiamo per entrare nel primo weekend critico dal punto di vista del traffico lungo le autostrade italiane, con milioni di automobilisti pronti a raggiungere le località di villeggiatura per trascorrere un paio di giorni o dare il via alle ferie vere e proprie.

Le previsioni del traffico indicano infatti i primi bollini rossi della stagione, a indicare una situazione particolarmente congestionata. Ecco cosa aspettarsi.

Previsioni traffico sabato 20 luglio 2024

Stando al classico schema pubblicato da Autostrade per l'Italia la mattina di sabato 20 luglio sarà da bollino rosso, con flussi quasi ininterrotti di auto che dalle città si muoveranno verso le principali località turistiche italiane, con previsioni di miglioramento già a partire dal pomeriggio, segnalato con bollino giallo. La sera invece sarà da bollino verde, a indicare una situazione nella norma.

Guardando al traffico verso le grandi città invece è da segnalare il bollino giallo per la mattina, mentre pomeriggio e sera saranno contraddistinti dal bollino verde.

Previsioni del traffico domenica 21 luglio 2024

Per domenica 21 luglio c'è da segnalare unicamente il bollino giallo (traffico moderatamente intenso) per la mattina, per passare poi al verde sia nel pomeriggio sia alla sera. Differente invece la situazione per quanto riguarda il ritorno verso le città, con mattina e pomeriggio da bollino giallo.

Per evitare l'ulteriore peggioramento della situazione ricordiamo che sabato 20 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 21 luglio dalle 7.00 alle 22.00 sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

Le previsioni del traffico per l'estate 2024

Le previsioni meteo

Guardando alle previsioni meteo per il weekend 20-21 luglio 2024. Sabato ci sarà bel tempo quasi ovunque, tranne che sulle Alpi orientali con possibilità di rovesci. Temperature stazionarie con massime di 38° al sud.

Domenica 21 le previsioni danno temporali con possibilità di grandine a nord ovest a partire dal pomeriggio, mentre al centro e al sud ci sarà prevalentemente sole, tranne che nelle Marche, dove per il pomeriggio sono previste piogge.

I consigli per i viaggi in autostrada

Se vi dovete mettere in viaggio per le vacanze estive o anche solo per qualche weekend non dimenticatevi di effettuare i controlli alla vostra auto, facendo attenzione ai livelli (olio, acqua e altri liquidi), freni, pneumatici e non solo. La sicurezza prima di tutto.

Se poi (come tutti) le lunghe code vi spaventano, un modo per evitarle, almeno in parte, è rappresentato dagli strumenti di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali. Dopo anni di sostanziale monopolio di Telepass sono arrivati due concorrenti come UnipolMove e MooneyGo, per passare attraverso le porte apposite senza doversi fermare al casello.

Previsioni del traffico, come restare informati

Come al solito la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: