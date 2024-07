Nella futura gamma di Volkswagen ci sarà spazio anche per un modello ultracompatto. Si chiamerà ID.1 e sarà l'erede indiretta della Up!, la piccola di Wolfsburg che è stata ritirata dal mercato di recente dopo 12 anni di carriera.

Questa baby elettrica dovrebbe arrivare nelle concessionarie intorno al 2027 ed essere il primo di una serie di modelli compatti del Gruppo Volkswagen, che si arricchirà coi debutti delle analoghe versioni marchiate Skoda, Cupra e Seat.

Le prime indicazioni

Basandoci sulle prime informazioni e sulle dichiarazioni ufficiali di Volkswagen, abbiamo provato a immaginare l'aspetto della ID.1 nel nostro render.

Come ammesso in passato da Kai Grünitz, direttore tecnico dello sviluppo del nuovo modello, questa Volkswagen riprenderà alcuni elementi di design e caratteristiche estetiche. Secondo il dirigente, l'ID.1 "manterrà la funzionalità tipica di una Volkswagen", pur avendo un prezzo di listino intorno ai 20.000 euro.

Motor1.com Volkswagen ID.1 (2027), il render di Motor1.com

La piccola elettrica dovrebbe essere costruita su una piattaforma inedita, diversa dalla MEB su cui si baserà la più grande ID.2. Con ogni probabilità, per contenere i costi di produzione, l'architettura non conterà alcuni sistemi avanzati di assistenza alla guida. Ed è altrettanto probabile che gli interni saranno più focalizzati sulla versatilità che sulla tecnologia.

Infatti, è possibile che al posto dell'infotainment sia presente una postazione per collegare il proprio smartphone e utilizzarlo per la navigazione e le funzioni multimediali, esattamente come sulla Up!.

La città è il suo habitat

Riguardo ai powertrain, è ancora presto per parlare di specifiche precise. Se non altro ci aspettiamo batterie piuttosto compatte (intorno ai 40 kWh di capacità), per un'autonomia di circa 250-300 km, essendo un'auto pensata soprattutto per gli spostamenti cittadini.

Motor1.com Volkswagen ID.1 (2027), il render di Motor1.com. Dettaglio del padiglione

Visti i prezzi di listino piuttosto contenuti, Volkswagen non si aspetta grandi profitti dal modello. Più che altro, l'ID.1 dovrà essere una sorta di biglietto da visita del brand nei confronti dei clienti più giovani, con l'obiettivo di fidelizzarli nel tempo.