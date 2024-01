La famiglia di auto elettriche di Volkswagen è destinata ad allargarsi sempre più in futuro, non solo verso la parte alta del listino. Anzi. Sappiamo bene come in quel di Wolfsburg stiano lavorando sulla ID.2, elettrica da meno di 25.000 euro con dimensioni simili a quelle della Polo. Ma non sarà lei a rappresentare la porta di accesso al mondo elettrico VW.

Secondo quanto riportato da Autocar infatti Volkswagen sta iniziando a sviluppare anche un modello ancora più piccolo, per ora conosciuto come ID.1, in arrivo tra il 2026 e il 2027 con un prezzo base inferiore a 20.000 euro.

Cosa sappiamo

Volkswagen quindi pare intenzionata a inserirsi in maniera decisa nella "gara" per le auto elettriche economiche, dopo aver iniziato nel segmento delle compatte con la ID.3 ed essere cresciuta - in dimensioni e prezzi - con ID.4, ID.5, ID.Buzz e la più recente ID.7.

Lo sguardo si sposterà quindi ora verso la parte bassa del listino, per cercare di conquistare un numero sempre maggiore di automobilisti, senza per questo rinunciare a qualità e tecnologia, specialmente per quanto riguarda il powertrain. Non ci sono ancora dettagli sulla meccanica, ma con ogni probabilità la Volkswagen ID.1 utilizzerà la piattaforma MEB in versione Entry della ID.2, con schema a trazione anteriore per ridurre costi e aumentare lo spazio a bordo.

Una volta in commercio la Volkswagen ID.1 si sconterà con altri modelli elettrici "low cost" come Renault Twingo, Fiat Panda, Citroen C3 e via dicendo, anche se le dimensioni dovrebbero essere inferiori. Si vocifera infatti di una lunghezza di poco superiore a quella della Up!, vale a dire 3,6 metri.