Le vendite di auto nuove in Europa sono cresciute di poco nei primi sei mesi del 2024. La percentuale, che abbiamo analizzato in un articolo dedicato che trovate a fondo pagina, si è fermata a un basso, ma comunque positivo, +4,4% rispetto al 2023, un valore generato soprattutto grazie all'ottimo successo di alcuni modelli chiave.

Tra questi, ovviamente, non sono mancati all'appello anche diversi SUV tra i più apprezzati del momento che, però, secondo i dati forniti da Jato Dynamics, non hanno necessariamente visto crescere il numero di unità immatricolate, anzi in alcuni casi - come quello della Tesla Model Y - hanno registrato anche un cospicuo calo nelle vendite.

Scopriamo dunque quali sono state le regine a ruote alte d'Europa nei primi sei mesi dell'anno.

Volkswagen T-Roc: 111.381 unità (0%)

Il primo SUV che troviamo nella classifica delle auto più vendute dei primi sei mesi dell'anno è la Volkswagen T-Roc, ormai una certezza del mercato, che da anni continua a macinare unità senza sosta, aggiornata nel 2022 con un lieve restyling di metà carriera che non ha portato in dote motorizzazioni elettrificate, mantenendo le classiche unità benzina e diesel.

Il SUV tedesco, infatti, è stato immatricolato in Europa da gennaio a giugno in un totale 111.381 unità, un numero pressoché identico a quello segnato nel primo semestre del 2023, dunque senza crescita o descrescita - dello 0%.

Volkswagen T-Roc

Tesla Model Y: 101.181 unità (-26%)

La seconda auto a ruote alte che compare nella lista dei modelli più venduti in Europa nei primi sei mesi dell'anno è la Tesla Model Y, ovvero la regina delle auto elettriche. Una presenza che conferma il successo del SUV di Musk, l'unico della classifica disponibile unicamente in versione a batterie, anche se con un calo non indifferente rispetto al 2023.

Le vendite sono state infatti di 101.181 unità, pari al -26% rispetto al 2023, sinonimo (forse) dell'attesa del restyling da parte dei futuri compratori.

Tesla Model Y

Toyota Yaris Cross: 99.694 unità (+3%)

Dopo i primi due SUV della lista con risultati stazionari o negativi si inizia a registrare numeri in crescita nel primo semestre del 2023.

La prima della lista è la Toyota Yaris Cross, crossover disponibile unicamente con motorizzazioni full hybrid da 116 o 130 CV, molto apprezzato soprattutto in Italia. Le vendite in Europa da gennaio a giugno 2024 sono state di 99.964 unità, ovvero un numero superiore del 3% rispetto all'anno precedente.

Toyota Yaris Cross GR Sport (2024)

Peugeot 2008: 93.436 unità (+11%)

Al quarto posto della classifica dei SUV più venduti in Europa nei primi 6 mesi del 2024 troviamo la Peugeot 2008, che in tutto il Vecchio Continente è stata immatricolata in 93.463 unità, un numero superiore dell'11% rispetto all'anno precedente.

Si tratta dell'unico modello disponibile con differenti motorizzazioni, dal classico benzina all'elettrico, passando per il 1.2 mild hybrid da 136 CV. Merito della piattaforma multienergia CMP adottata da numerosi altri modelli del Gruppo Stellantis.

Peugeot 2008 restyling (2023)

Dacia Duster: 89.435 unità (+3%)

La nuova Dacia Duster ha debuttato nelle ultime settimane del 2023 e il risultato non è cambiato: rimane uno dei SUV più apprezzati in Europa. Nei primi due mesi del 2024 le vendite sono state di 89.435 unità, totalizzando una crescita sull'anno precedente del 3%.

La filosofia è quella che sempre accompagna la Casa: prezzo giusto per dotazioni giuste, senza tecnologie da effetto wow ma quello che serve davvero agli automobilisti. Per la prima volta con la possibilità di avere motorizzazioni elettrificate: mild hybrid o full hybrid. Senza dimenticare il GPL.