In mezzo secolo la Volkswagen Golf ha accumulato molte storie da raccontare, perfino quella di una concept car capace di navigare sull'acqua fino a 40 km/h. Si chiama Volkswagen See-Golf (See in tedesco significa lago) e, sebbene sembri qualcosa di unico, ha alle spalle un'antenata molto particolare della stessa marca: la Type 166 Schwimmwagen, un mezzo anfibio utilizzato durante la Seconda Guerra mondiale.

La Volkswagen See-Golf, però, non è un'idea della casa. Nasce per volontà di un professore di scienze tedesco, chiamato Ernst Fiala, che in tre anni è riuscito a costruirla e, dopo vari test nei bacini idrici vicino a Wolfsburg, l'ha portata al Wörthersee GTI Treffen del 1983 ad Amburgo, presso il Kieler Yacht Harbor nella baia di Kiel (sud-ovest del Mar Baltico).

Una cabrio diversa da tutte

La base della Volkswagen See-Golf è una Golf Cabriolet, sulla quale sono stati montati due grandi galleggianti. Lo scafo e l'unità motrice (quattro cilindri da 1,8 litri da 150 cavalli) sono stati sigillati per proteggerli dall'ingresso dell'acqua e gli interni sono stati rivestiti in una pelle speciale di facile manutenzione.

Per l'azionamento dell'elica è stato utilizzato un albero indipendente dall'asse e in acqua è stata raggiunta una velocità di 22 nodi, pari a circa 40 km/h.

Volkswagen Volkswagen See-Golf (1983)

Le specifiche tecniche

Oggi la See Golf è in mostra permanente nella sezione Golf dell'AutoMuseum della Volkswagen a Wolfsburg, in Germania. Riepiloghiamo tutte le caratteristiche: