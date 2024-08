Pensate a un'Audi. Qualunque essa sia, nuova o d'epoca, SUV o berlina, sportiva o citycar, avrà sicuramente i quattro anelli. D'altra parte è il logo della Casa tedesca, particolare irrinunciabile per qualunque modello. Una regola che in futuro potrebbe non essere più rispettata.

Secondo un'anticipazione pubblicata dalla Reuters infatti le future Audi sviluppate in collaborazione con Saic e destinate al mercato cinese, potrebbero non avere il logo dei quattro anelli. Ecco perché.

Vere Audi

La decisione di Audi sarebbe dovuta proprio alla collaborazione con Saic, per riconoscerne il prezioso supporto per lo sviluppo delle future elettriche che - secondo anticipazioni - saranno 9 entro il 2030.

Audi Grandsphere Concept

Le fonti citate dalla Reuters non ha fornito ulteriori particolari e non sappiamo quindi se la nuova gamma di modelli- conosciuta internamente con il nome "Purple" - avrà un logo diverso, riporterà la scritta Audi o altro. Non dovremmo comunque aspettare molto per saperlo. Sempre secondo le fonti a novembre verrà presentata una prima concept car nata dalla collaborazione tra Audi e Saic e per l'occasione i vertici delle due Case potrebbero illustrare i piani futuri.

Interpellata dalla Reuters Audi non ha commentato le indiscrezioni, definendole semplici speculazioni. Saic invece ha dichiarato che le prossime elettriche saranno "vere Audi".