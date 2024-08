La gamma di KG Mobility (la nuova identità della coreana SsangYong) si amplia con l'arrivo della nuova Actyon. Basato sulla Torres, il SUV è stato presentato per il mercato domestico, ma è probabile un suo arrivo in Europa nel prossimo futuro.

Filante nelle linee e spaziosa nell'abitacolo, l'Actyon di nuova generazione è completamente diversa dal primo modello in assoluto nato nel 2005.

A scuola di Torres

L'Actyon riprende dalla Torres lo stile particolarmente spigoloso ma altrettanto personale, con una grande calandra che raccorda i piccoli fari LED "spezzati" al centro. La linea di cintura è alta e muscolosa, coi cerchi da 20" che contribuiscono a comunicare la presenza imponente di questo SUV lungo 4,75 m, largo 1,92 m e alto 1,68 m, con un passo di 2,68 m.

KG Mobility KG Mobility Actyon, gli interni

La zona posteriore ricorda vagamente quella della Range Rover Velar, con una "coda" sporgente e gruppi ottici sottili e moderni.

L'abitacolo appare piuttosto curato, con due display da 12,3" per le informazioni di guida e per l'infotainment, mentre i rivestimenti in pelle in doppia colorazione sono abbinati a modanature in legno o in fibra di carbonio. Non manca anche la possibilità di personalizzare la luce d'ambiente, scegliendo tra 32 colori.

Solo a benzina (per ora)

Il bagagliaio della KG Mobility sfrutta al massimo le dimensioni della vettura, con una capacità di 668 litri aumentabile a 1.568 litri abbattendo la fila posteriore.

Le motorizzazioni della Actyon sono le stesse della Torres. Sotto al cofano, quindi, troviamo il 1.5 turbo quattro cilindri a benzina da 170 CV e 280 Nm accoppiato al cambio automatico a 6 rapporti. Nel listino coreano sono previste versioni a trazione anteriore e integrale, mentre al momento non è presente una variante elettrica.

KG Mobility KG Mobility Actyon (2025)

Tuttavia, considerando che la Torres è disponibile anche in una versione elettrica, non è da escludere l'arrivo di un'Actyon a zero emissioni nei prossimi anni.

In Corea del Sud, la KG Mobility è venduta all'equivalente di circa 23.000 euro. Entro fine 2024, la Casa rilascerà altre informazioni riguardo il possibile arrivo in altri mercati, tra cui l'Europa.