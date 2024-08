La Volvo 740 debutta nel 1984 come modello d'ingresso delle grandi auto svedesi, posizionandosi tra la classica Volvo 240, offerta a partire dal 1974, e l'ammiraglia 760, introdotta nel 1982.

Con un ampio spazio per i passeggeri e grandi doti di carico del bagagliaio, la versione station wagon di questa fortunata svedese diviene in breve tempo il punto di riferimento della sua categoria, grazie anche ad altre doti tipiche delle auto della Casa, come la grande affidabilità e le innovazioni riconosciute a livello internazionale nelle dotazioni di sicurezza. Scopriamo come era fatta.

Spazio per tutti

Presentata 40 anni fa ormai, la Volvo 740 altro non era che una versione meno equipaggiata e più economica dell'ammiraglia svedese 760.

L'allestimento della 740 infatti era meno completo e rifinito e prevedeva paraurti privi di profili cromati, cornici dei finestrini e mascherina verniciate di nero opaco (tranne che sulla versione GLE) e una dotazione tecnologica leggermente ridotta.

Tuttavia di serie restavano tutti i sistemi di sicurezza alla guida di cui Volvo è da sempre stata anticipatrice, presentati nel corso del tempo con diverse concept.

Volvo 740 (1984-1992)

Motori di un tempo

Parlando di meccanica la Volvo 740 era alimentata da un'ampia gamma di motorizzazioni, tra cui gli "storici" quattro cilindri in linea a benzina con e senza turbocompressore e un sei cilindri diesel.

La cilindrata variava dai 1.986 ai 2.383 cc e la potenza dagli 82 CV del diesel aspirato ai 200 CV del più potente turbo benzina: quest'ultimo un motore veloce e ricercato, ma non disponibile in tutti i mercati.

Ricca anche la proposta di trasmissioni: cambio manuale quattro marce con o senza overdrive elettrico, manuale a cinque marce o automatico a quattro rapporti. I freni a disco erano idraulici.

Volvo 740 (1984-1992)

Il restyling di metà carriera

Nell'autunno del 1988, la Volvo 740 riceve un piccolo lifting di metà carriera, studiato per mantenerne fresche le linee per altri quattro anni. A partire dall'agosto 1990, invece, l'auto viene offerta per altri due anni parallelamente all'auto che la doveva sostituire, ovvero la Volvo 940.

In totale sono state prodotte 650.443 berline e 358.952 wagon della 740.