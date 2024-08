Dopo aver suscitato un certo scalpore quando le foto di un'auto in tutto e per tutto simile alla Porsche 911 GT1 in arrivo all'aeroporto di Los Angeles hanno fatto il giro dei social media, la britannica Tuthill Porsche ha presentato la GT One.

Si tratta, come anticipato, di un tributo alla Porsche 911 GT1 Straßenversion, bolide da pista prodotto a fine anni '90. Un'auto mitica, sognata e adorata da schiere di appassionati. Ora 22 di essi - con conti in banca ben nutriti - potranno portarsi a casa un esemplare della sua erede spirituale. Ecco cosa porta in dote.

Come da tradizione

Tuthill Porsche - storica azienda brittanica specializzata in auto da rally - non ha fatto menzione di quale sia la base meccanica della sua ultima creazione. Giusto per rinfrescarvi la memoria, la 911 GT1 utilizzava parte anteriore e centrale di una 911 di serie, accoppiata al posteriore in tubi d'acciaio ricavato dal prototipo della 962. Forse l'azienda britannica ha fatto qualcosa di simile, visto che il motore rimane in posizione centrale. Chissà.

Quello che sappiamo è che la GT One verrà offerta con un classico boxer 6 cilindri di 4 litri aspirato da 500 CV (con zona rossa a 11.000 giri!) o sovralimentato (probabilmente turbo, non ci sono però certezze) da 600 CV.

Tuthill Porsche Tuthill Porsche

È possibile avere un cambio manuale o, nel caso dell'auto protagonista delle foto, un automatico a doppia frizione. La GT One è dotata di sospensioni anteriori e posteriori a doppio braccio oscillante create appositamente per lei, freni carboceramici e una gabbia di protezione interna conforme alle norme FIA. La carrozzeria è tutta in fibra di carbonio e il design è opera del californiano Florian Flatau, già dietro ad alcune creazioni di Singer.

Tuthill Porsche non ha ancora rivelato il prezzo della GT One, ma immaginiamo che non sarà di certo popolare. Di sicuro tra il pubblico della Monterey Car Week ci sarà ben più di qualcuno seriamente interessato a portarsi a casa un esemplare.