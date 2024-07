Le conversioni di Porsche per scopi diversi dall'andare veloci in pista o su strada sono ormai all'ordine del giorno. Senza andare subito fuori dai confini di Zuffenhausen, infatti, anche la Casa stessa negli ultimi anni ha realizzato dei progetti davvero unici - vedi 911 Dakar - partendo dall'idea di alcuni clienti che hanno richiesto delle preparazioni ad hoc per alcuni scopi specifici.

Tra i progetti più diffusi oggi ci sono di certo quelli che prevedono l'uso di sospensioni rialzate per poter sfruttare le speciali auto su qualsiasi terreno, come il caso della 928 Surfari che potete vedere in queste foto. Ecco la sua storia.

Un'auto iconica

La storia della 928 Surfari inizia molti anni fa sulla costa polacca del Mar Baltico, a Hel, quando un padre e un figlio decidono di aprire un campeggio dedicato ad alcune attività sportive specifiche come per esempio il surf: passione che condividono, insieme all'amore per le auto veloci e le Porsche.

Passano gli anni e il campeggio passa nelle mani di Tadeusz Elwart, figlio del proprietario e attuale gestore del Camping Chałupy 6, nonché promotore dell'Hel Riders Festival, una vera e propria festa per i surfisti europei, che eredita dal padre la passione per le Porsche, una passione talmente forte da decidere di dare vita a un'idea speciale: appunto la 928 Surfari che potete vedere in foto.

Porsche Porsche 928 Surfari

L'obiettivo dell'appassionato? Creare una Porsche in grado di affrontare i terreni fuoristradistici più impervi per portare i suoi occupanti - e le relative tavole da surf - al mare con stile.

Unica, insolita e apparentemente impossibile da realizzare: quella che a molti sembrava una sfida insormontabile, per il team Hel Riders è stato un incoraggiamento.

Come base per il progetto è stata scelta una Porsche 928 già presente nella collezione dello stesso Elwart, dotata di motore V8 e apparentemente perfetta per diventare una vera "buggy" da spiaggia.

Porsche Porsche 928 Surfari Porsche Porsche

Un team di esperti

Il progetto è stato curato per intero da Tomasz Staniszewsk, ingegnere e pilota di rally polacco, che pochi mesi prima aveva concluso il Rally Dakar Classic con la sua Porsche 924 autocostruita. A livello di design, invece, tutti gli adattamenti sono stati eseguiti dai gemelli Lange, due fratelli che fanno parte del team del Camping Chałupy 6 da decenni.

Dopo il debutto all'Hel Riders Festival, Elwart si è recato sull'isola tedesca di Sylt per il famoso Petro Surf Festival e poi sull'isola di Rømø in Danimarca. Il viaggio si è rivelato l'occasione perfetta per testare a fondo la surf mobile.

