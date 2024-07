La nuova Porsche Cayenne ha iniziato i test. E ha colto l'occasione per mostrarsi per la prima volta in foto. Non che si veda nulla perché, come da tradizione, i muletti sono pesantemente camuffati. Proporzioni e stile generale però sembrano essere quelli cui il grande SUV della Cavallina ci ha abituato nel corso di 20 anni e 3 generazioni.

La notizia però è un'altra: la nuova Porsche Cayenne non sarà solo elettrica, come anticipato già qualche tempo fa. Per lei infatti la Casa sta puntando su tre differenti tipologie di motorizzazione: a batterie, plug-in e puramente termico.

La storia continua, in parallelo

L'attuale generazione di Cayenne, aggiornata qualche mese fa, verrà ulteriormente sviluppata grazie a importanti investimenti tecnologici che si concentreranno, tra le altre cose, sui propulsori, con un occhio di riguardo al V8 Porsche, permettendogli così di soddisfare i futuri requisiti in tema di emissioni.

Porsche Nuova Porsche Cayenne, le prime foto

Restyling e perfezionamenti che andranno di pari passo con il lancio della quarta generazione di Porsche Cayenne, destinata a essere unicamente elettrica. La Casa infatti, pur ammettendo le difficoltà del periodo, non intende abbandonare la mobilità a batterie. Per la Cayenne quindi si prefigura un futuro completamente "alla spina", assieme agli altri powertrain.

"Fino al 2030 e oltre, il SUV sarà offerto con tre varianti di propulsione in tutto il mondo"

si legge nel comunicato stampa.

La base tecnica per la nuova Cayenne sarà la piattaforma PPE ulteriormente aggiornata, con architettura a 800 Volt.

Manca un dettaglio: quando arriverà la nuova Porsche Cayenne? Una data precisa non è stata comunicata. I test sono appena iniziati e da programma dureranno a lungo. Probabilmente quindi non sarà presentata prima della fine del 2025.