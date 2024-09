Molto presto la pubblicità comparirà sugli schermi delle nostre auto. Lo sappiamo da tempo, perché con lo sviluppo della guida autonoma è quella la direzione intrapresa. Dagli Stati Uniti intanto arriva una notizia particolare: Ford ha brevettato un sistema per trasmettere pubblicità sullo schermo dell'infotainment delle sue auto oppure agli altoparlanti.

Come riportato per la prima volta da Ford Authority, tutto avviene automaticamente e, a seconda della reazione del conducente o del passeggero, il sistema può decidere di riprodurre più o meno pubblicità.

Come funziona

Il brevetto, depositato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) nel febbraio 2023, ma pubblicato alla fine del mese scorso, descrive in dettaglio il funzionamento del sistema di incanalamento degli annunci pubblicitari.

Prima di riprodurre un annuncio, video o audio, il sistema raccoglie informazioni come la velocità del veicolo, la posizione GPS e la destinazione impostata nel sistema di navigazione. Poi, mettendo insieme questi dati, propone un annuncio pubblicitario da un fornitore di servizi via Internet.

A questo punto entra in gioco la privacy. Il sistema può anche monitorare i livelli sonori all'interno dell'auto e la cadenza di una conversazione per decidere se riprodurre un annuncio audio quando c'è una pausa nel dialogo o un annuncio video quando le persone all'interno stanno chiacchierando.

Inoltre, la velocità di riproduzione degli annunci può cambiare a seconda della posizione dell'auto, ad esempio quando si attraversa una zona scolastica, oppure in base alla modalità di guida. In off-road o sport, il sistema potrebbe limitare il numero di annunci perché si presume che il conducente voglia concentrarsi maggiormente sulla strada.

Schema estratto dal brevetto Ford per un sistema di pubblicità personalizzata in auto

L'aspetto positivo - sì, c'è un aspetto positivo - è che il sistema impara a riprodurre più o meno annunci a seconda della reazione degli utenti, toccando lo schermo dell'infotainment o esprimendo il proprio disappunto.

Quando sarà realtà?

Questo non è il primo brevetto di Ford relativo agli annunci pubblicitari in auto. Nel 2019, la casa automobilistica americana ha presentato una domanda di brevetto per un sistema in grado di riconoscere i cartelloni pubblicitari all'aperto e di inviarne copie digitali allo schermo dell'infotainment della vettura in modo che il guidatore o il passeggero potessero interagire con essi, ad esempio per ordinare un piatto da asporto o prendere un appuntamento dal medico. Inutile dire che non è mai diventato realtà.

Come molte case automobilistiche, l'azienda dell'Ovale Blu potrebbe solo aggiungere questo brevetto al suo cassetto di documenti per proteggere la propria proprietà intellettuale.