Le auto elettriche, grazie all'assenza di numerosi organi meccanici propri dei modelli a combustione, permettono di sviluppare sistemi tutti nuovi e impensabili in passato. Molti costruttori ne stanno elaborando alcuni, come quello che permette all'auto di girare su sé stessa. Come fosse un carro armato.

Sistema già visto per esempio sulla Mercedes Classe G elettrica e allo studio in quel di Stellantis che, a inizio 2023, ha presentato richiesta di brevetto negli Stati Uniti. Ecco come funziona.

Basta un pulsante

Il brevetto prevede l'utilizzo di un differenziale meccanico che permette alle ruote di girare in direzioni opposte, così da dare vita a un effetto carro armato, per girare quindi sul posto. Il tutto montando un motore per ciascuna ruota e non frenando un lato o l'altro, come avviene sui tank.

USPTO I brevetti Stellantis per l'auto elettrica che gira su sé stessa

Disegni e specifiche tecniche depositati da Stellantis mostrano come la funzionalità possa essere attivata agendo sul monitor centrale, leve laterali o comandi posti sul volante. Tutto poi avverrebbe come una classica sterzata, sterzando a destra o a sinistra e accelerando per aumentare la velocità.

Jeep Magneto Concept

Trattandosi di un brevetto non sappiamo se effettivamente tale novità verrà poi introdotta su futuri modelli del Gruppo. Potrebbe trovare spazio su fuoristrada come l'eventuale versione di serie della Jeep Wrangler elettrica, anticipata dalla concept Magneto. Quello che non è chiaro poi è l'eventuale piattaforma da utilizzare: le varie STLA attualmente infatti non contemplano l'utilizzo di 4 motori elettrici, uno per ciascuna ruota.

Come detto all'inizio attualmente la Mercedes Classe G elettrica (Mercedes G 580) offre tale sistema, presente anche sulla YangWang U8, fuoristrada elettrico con range extender (un 2.0 benzina) da 1.200 CV totali.