La Giannini Spettacolo, la super 500 da 250 CV, ha girato in pista per la prima volta. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a maggio, la Casa ha scelto l'Autodromo di Vallelunga per effettuare i primi test su circuito del proprio progetto, avvenuti sabato 7 settembre e ai quali ho partecipato anche io.

Alla giornata di prove, seppur da passeggero, ho infatti potuto constatare dal vivo il grande lavoro fatto dagli ingegneri dell'azienda per affinare ancora di più l'handling della 500 Abarth di serie. Ecco come è andata.

Nata per la strada, ma anche per la pista

Partiamo subito con il dire che la Giannini Spettacolo è stata ideata per poter essere usata tutti i giorni, non soltanto in pista durante furibondi track days. Già soltanto salendo a bordo in questo primo contatto su asfalto, infatti, ho notato prima di tutto come i designer e i progettisti si siano impegnati a fondo per mantenere tutte quelle comodità tipiche di una Fiat 500 standard.

Oltre ai particolari sedili monoscocca realizzato appositamente per la Spettacolo e rivestiti in pelle e in tessuto Dinamica, l'interno è rimasto quello di una 500 "sportiva", con tutte le comodità del caso abbinate al cambio robotizzato MTA, utilizzabile anche in modalità 100% automatica.

Giannini La Giannini Spettacolo all'Autodromo di Vallelunga

Ma non solo. Parlando di meccanica pura, infatti, già dai primi metri della mia prova da passeggero mi è apparso chiaro come anche l'assetto di questa nuova super citycar sia stato irrigidito non in maniera esasperata ma "giusta". Le sospensioni, infatti, non sono eccessivamente rigide, solo un po' più sostenute di quelle, per esempio, di una 500 Abarth normale, cosa che rende la Giannini sì adatta alla guida in pista, ma ancora comoda per poter essere usata anche in città.

Oltre a questo, l'altra grande differenza con l'auto di derivazione è sicuramente l'impianto frenante con pinze anteriori a 4 pompanti, che sugli esemplari definitivi, in base a quanto comunicato dall'azienda, sarà abbinato a cerchi in lega da 18" e pneumatici sportivi.

Giannini La Giannini Spettacolo all'Autodromo di Vallelunga

Fino a 250 CV

Protagonista della Spettacolo è naturalmente il 1.4 T.JET turbo, modificato con molte componenti omologate e ora in grado di erogare fino a 250 CV, per una velocità massima di 280 Km/h.

Un numero, quest'ultimo, ottenuto anche grazie alla leggerezza: la Spettacolo, infatti, pesa solo 985 kg (massa a vuoto), grazie a un'estetica estrema ottenuta con cofani anteriore e posteriore in alluminio e copricerchi in carbonio con brevetto monodado, abbinati a paraurti progettati esclusivamente per lei e un impianto di scarico alleggerito e con terminali centrali.

Giannini La Giannini Spettacolo all'Autodromo di Vallelunga

Nelle prossime settimane l'auto sarà esposta all'Auto Moto Turin Show di Torino e, presto, scenderà in pista di nuovo in veste ancora più definitiva.

Durante la giornata di track day Fabrizio Grandi, CEO di Impero, licenziataria Giannini, ha commentato: