Stellantis è, insieme a Geely, il gruppo automobilistico con il maggior numero di marchi in gamma. Nato nel 2021 dopo la fusione tra PSA (5 marchi all'epoca) e FCA (9 marchi) ha mantenuto tutti i brand e il nuovo CEO ha deciso di concedere a ciascuno di essi un periodo di dieci anni per determinarne la fattibilità.

Tre anni dopo la fusione, però, la situazione si sta complicando. La gestione di così tanti marchi che spesso si sovrappongono può essere difficile. Se si aggiungono le crescenti pressioni dei produttori cinesi e gli obiettivi di elettrificazione, il problema è notevole.

Quali sono i marchi con il maggior potenziale

Il potenziale di un marchio si misura oggi in base alla sua capacità di attrarre molti mercati e clienti in tutto il mondo. Non è sufficiente essere competitivi in un solo mercato o regione. La crescente concorrenza cinese sta complicando la vita a tutti, in particolare ai marchi con un'elevata esposizione a singoli mercati.

Vendite globali di Stellantis per brand

Ecco perché ritengo che Jeep sia stato e sia tuttora il marchio più interessante di Stellantis. Nonostante le difficoltà che sta incontrando oggi, è ampiamente conosciuto, opera nel segmento giusto e ha una buona storia. Questo marchio iconico ha rappresentato il 17% delle vendite globali del gruppo nel 2023, con 1,04 milioni di unità. Il totale è diminuito del 6% rispetto al 2022 a seguito di alcuni problemi di domanda negli Stati Uniti e in Canada e dell'interruzione della produzione locale in Cina.

Tuttavia, Jeep ha trovato un buon posto in Brasile e in Europa e potrebbe migliorare la sua presenza in Medio Oriente, Africa e Sud-Est asiatico. La sfida è portare più prodotti più spesso.

Quota di mercato di Jeep nel segmento dei SUV Cina 0,05% USA-Canada 6,5% Europa 1,9% America Latina 8,2% Sud Asia 0,4% Giappone-Corea del Sud 0,9% Sud Est Asiatico-Pacifico 0,3% Medio Oriente 1% Eurasia 0,01% Africa 0,7%

Anche Ram ha del potenziale. È un marchio americano con una presenza nulla in Europa e in Asia. Tuttavia, opera nei segmenti dei pick-up e dei veicoli commerciali leggeri che sono molto strategici nelle economie in via di sviluppo, dove si registra la crescita.

L'America Latina, l'Africa, il Medio Oriente e la Turchia, l'Asia centrale, l'India e il Sud-Est asiatico rappresentano il 22% delle vendite globali di veicoli leggeri nel 2023 (esclusi Russia e Iran). Se si aggiungono l'Australia e la Nuova Zelanda, dove i pick-up sono molto popolari, si arriva a quasi un quarto delle vendite mondiali di auto.

Ram Unità vendute di pick-up Quota di mercato 2023 Stati Uniti 2.830.519 18% Brasile 398.308 18% Canada 374.970 21% Cina 331.550 1% Thailandia 264.738 35% Australia 236.476 21% Messico 211.178 15% India 157.910 3% Iran 135.215 9% Sudafrica 121.528 24% Argentina 114.922 27% Arabia Saudita 85.106 11% Filippine 77.268 18% Cile 70.303 23% Malesia 58.163 7%

* In grassetto i mercati emergenti.

Le vendite di pick-up, furgoni commerciali e LCV in tutti questi mercati hanno totalizzato 3,8 milioni di unità. Il totale sale a 7,5 milioni di unità se si includono Stati Uniti e Canada, dove Ram è già presente.

Ram Unità vendute di furgoni commerciali e LCV Quota di mercato 2023 Cina 1.739.642 7% India 495.920 11% Giappone 433.732 9% Stati Uniti 426.161 3% Germania 393.503 13% Francia 317.666 15% Gran Bretagna 310.020 14% Turchia 246.680 20% Corea del Sud 162.828 10% Italia 156.800 9% Indonesia 134.359 15% Spagna 131.632 12% Uzbekistan 110.730 27% Russia 78.679 8% Polonia 73.622 14% * In grassetto i mercati emergenti.

Il ruolo di Maserati

Il terzo marchio che a mio avviso è ancora brillante è Maserati. Attualmente è uno dei marchi più in difficoltà di Stellantis, tuttavia ha diversi punti di forza che, opportunamente sfruttati, potrebbero alla fine portare qualche soddisfazione. Innanzitutto, è ancora considerato un marchio di lusso e questo è molto importante perché non è esposto alla concorrenza cinese come i marchi mainstream e premium (il lusso è ancora una questione europea).

In secondo luogo, è un marchio globale, nel senso che è conosciuto ovunque anche se non è disponibile in tutti i mercati. Sebbene sia in ritardo rispetto a Porsche in termini di vendite e di gamma di prodotti, è ancora un marchio desiderato e fortemente associato all'artigianato e al design italiano.

Questi valori sono fondamentali nei segmenti superiori dove la concorrenza è agguerrita, ma c'è spazio per una casa automobilistica italiana di lusso più grande, considerando che Ferrari e Lamborghini si concentrano su auto sportive e supercar.

Vendite globali di auto di lusso (in blu gli allestimenti top dei marchi premium; in arancione i marchi di lusso)

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.